İPA Başkanı Dr. Buğra Gökce'den "Sudan'a yüzde 100 gümrük indirimi" tepkisi!

Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Söz konusu anlaşmayla Sudan'ın gümrük vergileri kaldırılırken, Türk tarım ve sanayi ürünlerinin de Sudan pazarına daha avantajlı gireceği öngörülmüştü. Anlaşmanın ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarması hedeflenirken, ithal edilen ürünler eleştirikerin hedefi oldu.

Sudan'dan 500 ton at, eşek ve domuz eti ithalatına yüzde 100 gümrük indirimi

İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Dr. Buğra Gökce, sosyal medya hesabından anlaşmaya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gökce, "Sudan'dan 500 ton at, eşek ve domuz eti ithalatına gümrük indirimi!" başlıklı mesajında, yüzde 100 gümrük indirimi getirilen ürünleri sıraladı.

'Hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum'

Egzotik hayvanlardan, alkollü içkilere, balık çeşitlerinden tarım ürünlerine kadar geniş bir ithalar listesi sıralayan Gökce, "Türkiye'de tarımsal destekler yetersizken, çiftçilerimiz üretim yapmakta zorlanıp maliyetler altında ezilirken, yerel yönetimler çiftçimizi desteklemek için canla başla çalışırken tarımsal üretimimizi derinden etkileyecek bu anlaşmayı hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum." dedi.

'Sudan çiftçisi kazanırken bizim çiftçiler kaybediyor'

TBMM'nin teklifi reddederek, çiftçi ve üreticiyi destekleyecek uygulamaları hayata geçirmesi gerektiğini söyleyen Gökce, "At, eşek ve domuz eti ithalatına kadar ulaşan, sayfalarca süren gümrük indirimleri ile Sudan çiftçisi ve üreticisi kazanırken ne yazık ki bizim çiftçilerimiz ve üreticimiz kaybediyor." ifadelerini kullandı.

Gökce açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Sudan'dan 500 ton at, eşek ve domuz eti ithalatına gümrük indirimi!

Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi.

Anlaşmaya göre Türkiye Sudan'dan yapılacak 500 ton at, eşek veya 500 ton domuz eti ithalatında vergi almayacak.

Anlaşma kapsamında yüzde gümrük indirimi getirilen diğer ürünlerden bazıları şunlar:

Maymun, kobay faresi, su kaplumbağası, balina eti, dikburun köpekbalığı gibi egzotik hayvanlar veya ürünleri,

Levrek, çipura, dil balığı, kalkan, sinağrit, mezgit, uskumru, ton balığı, palamut gibi balıklar,

Konyak, Grappa, Rom, Uzo, Rakı, Tekila gibi alkollü içecekler,

Patates, soğan, domates, sarımsak, lahana, marul, bal, havuç gibi sebzeler,

Pirinç, buğday, arpa, yulaf, mısır, çavdar gibi ürünleri,

Canlı küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar,

Peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri

Türkiye'de tarımsal destekler yetersizken, çiftçilerimiz üretim yapmakta zorlanıp maliyetler altında ezilirken, yerel yönetimler çiftçimizi desteklemek için canla başla çalışırken tarımsal üretimimizi derinden etkileyecek bu anlaşmayı hayret ve şaşkınlıkla karşılıyorum.

At, eşek ve domuz eti ithalatına kadar ulaşan, sayfalarca süren gümrük indirimleri ile Sudan çiftçisi ve üreticisi kazanırken ne yazık ki bizim çiftçilerimiz ve üreticimiz kaybediyor.

TBMM'nin bu teklifi reddetmesini, kendi çiftçimizi ve üreticimizi destekleyecek uygulamaların hayata geçmesini diliyoruz."