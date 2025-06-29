İPA verileri açıkladı! Her 4 beyaz yakalıadan 3'ü geçinmekte zorlanıyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), "Beklentiler ve Gerçekler Arasında İstanbul’da Beyaz Yakalılar" başlıklı yeni raporunu yayımladı. Raporda, İstanbul’daki beyaz yakalı çalışanların mevcut ekonomik koşulları ve yaşam standartları, kapsamlı bir analizle ortaya kondu.

Buna göre 2011–2023 yılları arasında nitelik gerektirmeyen işlerde esas gelir artışı yüzde 1600’ü aşarken, beyaz yakalılarda bu artış yüzde 1058’de kaldı. Buna karşın, beyaz yakalılar hâlâ en yüksek hanehalkı harcaması yapan ikinci grup olarak ekonomide önemli bir yere sahip. Ancak bu tüketim düzeyi, aynı oranda bir refah anlamına gelmiyor.

Beyaz yakalıların yüzde 43,2’si hiç birikim yapamıyor

Rapora göre, katılımcıların yüzde 43,2’si hiç birikim yapamadığını, yüzde 23,5’i harcamalarını kısarak ay sonunu zor getirdiğini, yüzde 9,9’u ise bazı temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade ediyor.

Konut edinme hayali de raporda öne çıkan başlıklardan biri. İstanbul’da ev sahibi olmanın neredeyse imkânsız hale geldiği, diğer şehirlerden konut alma seçeneğinin de günümüz koşullarında erişilemez olduğu belirtiliyor.

Yurt dışında yaşama ve çalışma eğilimi artıyor

Yüksek vergi yüküne rağmen, nitelik kaygısı, uzun mesai saatleri ve yoğun iş temposu gibi nedenlerle kamu hizmetlerine erişimin sınırlı kaldığı belirtiliyor.

Raporda ayrıca, beyaz yakalıların sorunlarının kalıcı hale geldiğine inandığı görülüyor. Bu durum, yurt dışında yaşama ve çalışma eğiliminin artmasına neden oluyor.