IPARD III’te 343 milyon Euroluk destek açıklandı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, IPARD III Programı kapsamında şimdiye kadar toplam 343 milyon avroluk destek ilanına çıkıldığını açıkladı. Antalyalı, bu kapsamda son olarak "ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi" tedbiriyle 42 milyon avroluk 7. çağrı ilanının yayımlandığını belirtti.

Antalyalı, 6 Temmuz Dünya Kırsal Kalkınma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, IPARD programlarının Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edildiğini hatırlatarak, "Destekler hem AB’ye uyum sağlıyor hem de yerel ekonomileri daha dirençli hale getiriyor" dedi.

Yatırım ve hibe rakamları katlanıyor

IPARD I Programı’nda %99,4, IPARD II’de ise %99,7 fon kullanım oranına ulaştıklarını belirten Antalyalı, bugüne kadar yaklaşık 2 milyar avro hibe verildiğini ve 4 milyar avroluk yatırım gerçekleştiğini kaydetti.

IPARD III döneminde ise şu ana kadar:

1700'ün üzerinde proje sözleşmesi

11,5 milyar TL hibe desteği

18 milyar TL yatırım hacmi kayıtlara geçti.

Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık

Antalyalı, tarımda yaşlanan nüfusa dikkat çekerek, 6.500 kadın ve 13.500 genç yatırımcının desteklendiğini belirtti. Bu sayede kırsaldan kente göçün önüne geçilmesi hedeflenirken, kadın ve gençlerin üretimde aktif rol alması sağlanıyor.

Binlerce proje hayata geçti

TKDK Başkanı, verilen desteklerle farklı sektörlerde önemli yatırımlar yapıldığını açıkladı:

* 13.500 bitkisel üretim projesi

* 3.000 arıcılık projesi

* 800 gıda işleme ve paketleme tesisi

* 1.250 yenilenebilir enerji yatırımı

* 1.650 süt üretim tesisi

* 1.400 kırmızı et üretim tesisi

* 1.000 kanatlı eti tesisi

* 1.000’in üzerinde kırsal turizm projesi

* 350 süt toplama merkezi

* 624 soğuk hava deposu yatırımı

Atmosfer kontrollü depolarda Türkiye’ye öncülük

Antalyalı, yüksek maliyetli atmosfer kontrollü soğuk hava depolarının Türkiye’ye kazandırılmasında TKDK'nın öncülük ettiğini söyledi. “Bu teknoloji sayesinde hem ürün kalitesi korunuyor hem de üretici kazancı artıyor” diyen Antalyalı, sektörün örnek yatırımlar sayesinde geliştiğini belirtti.

Yeni destekler yolda

Antalyalı, “Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri” için akreditasyon sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. Bu kapsamda;

* İçme suyu arıtma sistemleri

* Atık transfer istasyonları

* Güneş enerjisi sistemleri; gibi altyapı yatırımları için 3 milyon avroya kadar destek sağlanacak.

Ayrıca 100’e yakın yerel eylem grubu oluşturulurken, yakın zamanda 50 milyon avroluk yeni bir çağrı ilanı için de hazırlıkların sürdüğü kaydedildi.