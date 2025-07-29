iPhone 16 Türkiye’de toplu ulaşım Londra’da pahalı

Hamide HANGÜL

Tüm dünyayı etkileyen pandeminin sonunda birçok ülke yüksek enf­lasyonla boğuşmak zorunda ka­lırken, enflasyonun neden oldu­ğu hayat pahalılığı tablosu da­ha net ortaya çıktı. Bu noktada İstanbul, enflasyonist ortamla kiradan yemeğe, giyimden kah­veye kadar fiyatların en çok art­tığı şehirler arasında öne çıktı.

Ünlü Alman bankası Deutsche Bank’ın, 2012 ve pandemiden bu yana 2020 ve 2025 yıllarını kapsayan son beş yıllık araştır­ması, dünyanın 69 ülkesinde­ki fiyat artışlarını ortaya koydu. Banka’nın, 9’uncusunu yayım­ladığı araştırmaya göre, İstanbul kiranın yanı sıra, iki kişilik ak­şam yemeğinde son beş yılda fi­yatların yüzde 165, sinema bile­tinde yüzde 90,3, fitnessta yüz­de 136,9’lik oranla fiyatların en çok arttığı şehir oldu. Yazlık el­bise ve cappuccino fiyatındaki artışta ise Buenos Aires’ten son­ra ikinci gelirken, 1 dolarla fiyatı düşen tek kalem 15 dolarla (606 TL) internet oldu.

ABD’de 1,079, Türkiye’de 2.182 dolar

Deutsche Bank’ın araştırma­sına göre, Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 16 Pro (128 GB) modelinin en yüksek satıldığı ül­ke 2.182 dolarla Türkiye. App­le’ın Türkiye’deki iPhone 16 Pro modelinin satış fiyatı 89 bin 999 TL’den başlıyor, depolama alanı­na göre 117 bin 499 TL’ye kadar yükseliyor. ABD’de ise söz ko­nusu model 1.079 dolar olurken, Türk tüketicisinin 2.182 dolar ödemesi, Türkiye’nin teknoloji pazarında, uluslararası marka­lar açısından “yüksek karlı” ülke olduğunu ortaya koyuyor.

Rapo­ra göre, bu fiyatla Türkiye’yi Bre­zilya 1.835 dolarla ikinci, Mısır 1.525 dolarla üçüncü sırada iz­ledi. Avrupa ülkelerinde ise söz konusu iPhone modelinin sa­tış fiyatları, ABD’ye göre yüzde 120-130 arasında daha yüksek. Fiyatları ise ülkeler göre 1.448 ile 1.288 dolar arasında değişkenlik gösteriyor. Söz konusu modelin en ucuz satıldığı ülke, incelenen 41 ülke arasında 1.063 dolarla Güney Kore oldu.

Araştırmaya göre, zincir ma­ğazada bir yazlık elbise fiyatı en pahalı ülke 86 dolarla Arjan­tin’de Buenos Aires olurken, ay­nı zamanda son beş yılda yüzde 70.8’lik oranla fiyatın da en çok arttığı şehir oldu.

Yazlık elbisede İstanbul ilk 3’te

Bu şehri Cenevre 81 dolarla ikinci, Oslo 65 dolarla üçüncü sı­rada izledi. İstanbul, 46 dolar­la listenin 33’üncü sırasında yer alırken, fiyat artışına göre ince­lendiğinde Buenos Aires’i yüzde 69,8’lik oranla ikinci sırada iz­ledi. Böylelikle İstanbul, zincir mağazalarda son beş yılda yaz­lık elbise fiyatının en çok artan ikinci şehir oldu. Yine araştır­maya göre, orta boy bir cappu­cino fiyatı en yüksek şehir 6,77 dolarla İsviçre olurken, Kahire 1,57 dolar fiyat ve 69’uncu ülke sırasıyla fiyatın en düşük oldu­ğu şehir oldu. Roma 1,79 dolar­la 68’inci sırada. İstanbul, 3,52 dolarla 43’üncü, fiyat artışında ise ikinci sırada geldi. Buenos Aires yüzde 101, İstanbul yüzde 80,5, Budapeşte yüzde 79, Mexi­co City yüzde 75,7’lik oranla cap­puccino fiyatının son 5 yılda en çok arttığı ülkeler oldu.

Araştırmaya göre, orta seg­ment bir restoranda iki kişilik üç çeşit akşam yemeği en pahalı şe­hir 147 dolarla Zürih ve Cenev­re oldu. Bu şehirleri New York, 145 dolarla üçüncü sırada izler­ken, son beş yıldaki fiyat artışı sırasıyla yüzde 32,3, yüzde 35,3 ve yüzde 53,4 oldu. Hindistan’da Bangalore, 18 dolarla 69’uncı sı­raya yerleşirken, İstanbul, 51 do­larla listenin 51’inci sırasında yer buldu. Küresel ölçekte yükseliş trendine giren benzin fiyatları da araştırmada incelendi.

Buna gö­re bir litre benzin fiyatı en yük­sek şehir 3,07 dolarla Hong Kong olurken, bu şehri 2,27 dolarla İs­viçre’nin Zürih şehri, 2,26 do­larla Amsterdam ve 2,24 dolar­la Cenevre izledi. Fiyatın en dü­şük olduğu şehir son beş yıldaki yüzde 34,7’lik düşüş ve 0,32 do­larla Kahire oldu. Kuala Lum­pur 0,50 dolar, Doha 0,57 dolar, Riyad 0,61 dolar, Dubai 0,75 do­larla bir litre benzin fiyatının en ucuz satıldığı ülkeler oldu. İs­tanbul’da ise bir litre benzin fi­yatında 0,93 dolardan 1,18 dolara çıkarken 47’inci sırada yer aldı ve beş yılda yüzde 20,4 arttı.

Toplu ulaşımın da incelendiği araştırmaya göre Londra, aylık 244 dolar kart ücretiyle dünya­nın toplu taşımada açık ara en pahalı şehri olurken, bu şehri Sidney 141 dolar, New York 132 dolar, Yeni Zelanda’da Auckland 130 dolar ve Avustralya’da Mel­bourne 119 dolarla izledi. İstan­bul’da 2020’den 2025’e 37 dolar­dan 54 dolara (2 bin 181 TL) çı­kan toplu ulaşım aylık ücretiyle 36’ncı sırada yer aldı ve beş yıllık fiyat artışı yüzde 45,6 oldu.

Abu Dabi’de internet İstanbul’un 6.8 katı

İnternet aylık ücreti en pahalı şehir 102 dolarla Abu Dabi olurken, bunu Dubai 101 dolar, Doha 87 dolarla izledi. Böylelikle listenin 5’inci sırasında 70 dolarla yer alan Los Angeles’i, 63 dolarla 9 ve 10’uncu sırada gelen Cenevre ve New York’u geçti. İstanbul internet aylık ücreti, son yüzde 4,7’lik oranla düşüş gösteren tek kalem olurken, aylık fiyat 16 dolardan 15 dolara (605,8 TL) gerileyerek, 62’ncı sıraya yerleşti. Böylelikle Abu Dabi’de internet fiyatının İstanbul’un 6.8 katı olduğu belirlendi. En düşük ülkeler 9 dolarla Hindistan’daki Mumbai şehri ve 8’er dolarla Delhi ve Moskova oldu.