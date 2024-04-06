"Irak ile ticaret hacmimiz buzdağının görünen yüzü"

İş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklanırken DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, “Şu anki ticaret ve yatırım hacmimiz buzdağının sadece görünen yüzü. İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin siyasi, diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi ve yeni projelere kapı açması beklenirken iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Irak’ın, Türkiye’nin en çok ticaret yaptığı ülkeler arasında yer aldığını, geçen yıl bu ülkeyle dış ticaret hacminin 20 milyar doların üstüne çıktığını söyledi. Müteahhitlik başta olmak üzere diğer yatırımlar konusunda da komşu ülkenin büyük potansiyel barındırdığını açıklayan Acar, Irak’ın yeniden yapılanan bir ülke olması nedeniyle farklı alan ve sektörlerde ihtiyaçları bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye hem kadim komşuluk ilişkileri hem de her alanda kaliteli ve hızlı çözüm alternatifleriyle Irak için güvenilir bir ticari partner konumunda olduğunu söyleyen Acar, “Dolayısıyla şu anki ticaret ve yatırım hacmimiz buzdağının sadece görünen yüzü. DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi olarak, ilerleyen zamanlarda var olan potansiyeli gün yüzüne çıkartıp iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye kararlıyız” dedi.

“Ziyaret yeni imkanlar sunacak”

Cumhurbaşkanı’nın ziyaret sırasında stratejik gündemleri olacağını dile getiren Acar, iki ülke arasında imzalanması muhtemel her ticari anlaşmanın Türk iş insanları açısından sevindirici olacağını belirtti. Turizm, tarım, teknoloji veya müteahhitlik, Türk iş insanları Irak’ın her ihtiyacını karşılama konusunda yüksek motivasyona ve yeterliliğe sahip olduğunu anlatan Acar, “Bu ziyarette pek çok kritik mutabakat zaptının imzalanacağını düşünüyorum. Hazırız ve Irak’a her alanda ve sektörde hizmet sunmak için istekliyiz” diye konuştu.

“Kalkınma Yolu, uluslararası ticarete hizmet edecek”

Basra’dan Türkiye’ye uzanacak kara ve demir yolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik planlanan “Kalkınma Yolu Projesi”- ne de değinen Acar, proje ile iki ülke arasındaki mal taşımacılığını daha ucuz, daha hızlı hale geleceğini söyledi.

Projee ile bölgede istikrar, kalkınma ve güvenlik de bir üst seviyeye taşınırken inşa edilecek otoyol ve demir yolunda Türk firmaları kritik roller üstleneceğini söyleyen Acar, bölgede yer alan Yeni İpek Yolu Projesi’nin de bir parçası haline gelecek olan projenin, Orta Kuşak’ın canlanmasında önemli bir rol oynayacağını belirtti.

Acar, “Proje yalnızca Irak’ı değil, Orta Asya’yı da Avrupa’ya bağlayacak” dedi. Fav Limanı’nın açılmasıyla Körfez ülkelerinin Avrupa’ya ticaretinde Türkiye’nin geçiş noktası olacağını vurguladı. Acar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti kapsamında Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılmasının da görüşmelerde gündeme gelmesini beklediklerini bildirdi.

“Terörle etkin mücadele Orta Doğu için de kazanım olur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde gündeme gelmesi beklenen terör örgütüne yönelik ortak operasyon adımını da değerlendiren Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, “Terörle etkin mücadele sadece Irak ile olan ilişkilerimizde değil, tüm Orta Doğu coğrafyası için kazanımlar anlamına gelir” diye konuştu.