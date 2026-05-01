Irak veri hattı teknoloji devlerinin yeni rotası oldu

Amazon, Google ve Microsoft gibi teknoloji devleri, Körfez bölgesindeki veri trafiğini savaş bölgelerinden uzaklaştırmak için stratejik bir hamle yaptı. Şirketler, deniz altındaki kablolara alternatif olarak Irak veri hattı üzerinden sağlanan kapasiteyi kullanmaya başladı. Bu yeni ağ, petrol boru hatlarının yanına döşenen fiber optik kablolar aracılığıyla veriyi güvenli bir karasal rota üzerinden Avrupa'ya taşıyor.

Bölgedeki veri trafiği için bu değişim Mart ayında yaşanan krizden sonra hız kazandı. İran'a ait dronlar, Amazon'un Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'deki veri merkezlerini vurmuştu. Bu saldırı sonucunda bölgedeki bankacılık ve ödeme sistemleri tamamen durma noktasına gelmişti. Yaşanan bu büyük kesinti, teknoloji devlerinin karasal yedekleme arayışlarını en üst seviyeye çıkardı.

Irak veri hattı deniz altına alternatif sunuyor

Irak veri hattı, Körfez verilerini Avrupa'ya taşıyan Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı altındaki kırılgan kablolara karşı güçlü bir seçenek oluşturuyor. Savaş riski nedeniyle deniz altı hatlarının sık sık kesintiye uğraması, şirketleri daha güvenli olan kara rotalarına yönlendirdi. IQ Networks tarafından inşa edilen bu hat, veriyi Irak'ın güneyinden alarak Türkiye sınırına kadar kesintisiz ulaştırıyor.

Daha önce yaşanan büyük kesintiler sırasında, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli büyük bankaların uygulamaları çalışamaz hale gelmişti. Finans kurumları ve küresel yazılım şirketleri, bulut altyapısındaki bu kırılganlıktan doğrudan etkilenmişti. Şirketler, iş yüklerini Orta Doğu dışına taşımak yerine, daha dayanıklı bir altyapı sunan Irak veri hattı üzerinden trafiği yönetmeye karar verdi.

Irak veri hattı petrol boru hatlarını kullanıyor

Bu dijital ağın en büyük avantajı, petrol ve gaz boru hatlarının geçtiği korunaklı güzergahları takip etmesidir. Boru hatları halihazırda yüksek güvenlik önlemleri, özel erişim yolları ve bakım koridorları ile korunuyor. Teknoloji şirketleri, yeni hendekler kazmak yerine bu hazır ve güvenli altyapıyı kullanarak Irak veri hattı kapasitesini devreye aldı.

Irak'ın son yıllardaki istikrarlı yapısı, bu projenin hayata geçmesini sağlayan en önemli faktörler arasında yer aldı. Mevcut enerji altyapısı, fiber optik kabloların uzun mesafelerde güvenle döşenmesine imkan tanıdı. Uzmanlar, büyük veri hacmine sahip şirketlerin Orta Doğu'da tek bir rotaya bağlı kalmak istemediğini ve bu karasal hattın stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Irak veri hattı gecikme sürelerini yarıya indiriyor

Teknoloji devleri, bu rota üzerinde "karanlık fiber" olarak bilinen ham fiber optik lifleri kiralayarak kontrolü tamamen ellerine alıyor. Şirketler kendi donanımlarını kurarak verinin güvenliğini ve akış hızını bizzat yönetiyor. Irak veri hattı, fiziksel hat bakımını telekom şirketine bırakırken, verinin içeriğinin gizli kalmasını sağlıyor.

Hız açısından da bu rota deniz altına göre büyük bir fark yaratıyor. Veriler deniz altından gittiğinde Avrupa'ya ulaşması 150 milisaniye sürüyordu. Irak veri hattı bu süreyi 70 milisaniyeye kadar indirdi. Bu kısalma, özellikle yapay zeka uygulamaları, video konferanslar ve anlık finansal işlemler için hayati bir iyileşme anlamına geliyor.

Bu stratejik hat, projenin Türkiye üzerinden Avrupa sınırına uzatılmasıyla birlikte tam kapasiteye ulaşacak. Gelecek yılın başlarında tamamlanması planlanan yeni bağlantılarla, Körfez ve Avrupa arasında kesintisiz bir dijital köprü kurulmuş olacak. Bu gelişim, küresel veri trafiğinin yıllık bazda daha dirençli ve hızlı bir yapıya bürünmesini sağlıyor.