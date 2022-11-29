İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri Al Sani ile görüştü

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Cumhurbaşkanı Reisi, Katar Emiri Şeyh Temim ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Reisi, iki ülke arasındaki "ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerin gelişimine" değinerek yapılan anlaşmaların istenilen sonuca ulaşana kadar takip edilmesinin önemine işaret etti.

FIFA 2022 Dünya Kupası’nı başarıyla düzenlediği için Katar hükümetini tebrik eden Reisi, ülkenin "İslami değerlere saygı gösterme çabalarını" da takdir ettiğini vurguladı.

Katar Emiri de iki ülke ilişkilerini "dostane" şeklinde niteleyerek, bu ilişkiyi geliştirmek istediklerini ve yapılan anlaşmaların uygulanmasının gerekliliğini ifade etti.