İran'a milyarlarca dolarlık gizli kapı: ABD bankalarından geçti

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Wall Street Journal'ın Batılı yetkililer ve araştırmacılara dayandırdığı haberine göre İran, yaptırımları aşarak ABD finansal sistemine dolaylı erişim sağlamaya devam ediyor.

Sistemin merkezinde, ABD bankalarıyla muhabir bankacılık ilişkisi bulunan yabancı finans kuruluşları yer alıyor. İran bağlantılı paralar, paravan şirketler ve döviz büroları üzerinden geçirilerek kaynağı gizlendikten sonra dolar işlemleri için ABD bankacılık sistemine ulaşıyor.

ABD Hazinesi'nin 2024 yılında Amerikan bankalarından geçen İran bağlantılı fonların 9 milyar dolar olduğunu tespit ettiği bildirildi.

Paravan şirketler üzerinden milyarlarca dolar

Washington da son dönemde İran'ın "gölge bankacılık" ağı olarak tanımladığı yapıya yönelik baskıyı artırdı.

ABD Hazinesi, 28 Ağustos'ta Mısır'ın kamu bankası Banque Misr'in Birleşik Arap Emirlikleri şubesinin ABD'deki muhabir hesaplarına erişimini kısıtladı. ABD'li yetkililere göre şube, İran ağlarıyla bağlantılı olabilecek şirketler adına 1,8 milyar dolara kadar para transfer etti.

İran'ın para transferlerinde özellikle Hong Kong ve Dubai'deki paravan şirketler ile döviz bürolarından yararlandığı belirtiliyor. Bu yapı sayesinde işlemlerin İran bağlantısı gizlenerek dolar üzerinden tamamlanabiliyor.

Ancak Washington açısından denetimin sertleştirilmesi başka bir risk yaratıyor. Muhabir bankacılığa getirilecek kapsamlı kısıtlamaların meşru uluslararası ödemeleri zorlaştırabileceği ve dolar dışındaki ödeme sistemlerine yönelimi hızlandırabileceği değerlendiriliyor.

İran, yaptırımları aşmak için Çin yuanı ve kripto varlıkları daha fazla kullanmasına rağmen uluslararası ticaret ve teknoloji alımları gibi bazı işlemlerde dolara ihtiyaç duymaya devam ediyor.