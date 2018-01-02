"İran'ın bir an önce huzura kavuşmasını diliyoruz"

02 Ocak 2018

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, İran'ın istikrarsız bir ortama sürüklenmesinden üzgün olduklarını belirterek, "Can kayıplarını beraberinde getiren olayların bir an önce sona ermesini ve komşumuzun yeniden huzura kavuşmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tanrıverdi, İran'da geçen haftadan beri süren protestolara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 1,3 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı bulunan İran'ın Türk hazır giyim sektörü için çok önemli bir pazar olduğunu bildirdi.

Önceki yıl İran'a 369 milyon dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirdikleri bilgisini veren Tanrıverdi, yolcu beraberindekilerle birlikte çok daha yüksek bir ihracattan söz ettiklerini, Çin'in ardından İran'ın ikinci büyük hazır giyim tedarikçisi olduklarını aktardı.

"İran sektör için önemli"

Tanrıverdi, İran hükümetinin Mart 2017'de yayımladığı bir genelge ile ithal edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürününün yüzde 20'sinin İran'da üretilmesi şartını getirdiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Haliyle bu koşul bizim doğrudan ihracatımıza olumsuz yansıdı. 2017'de bu ülkeye ihracatımız yaklaşık yüzde 70 daralarak 120 milyon dolara geriledi. Doğrudan ihracatımızda gerileme olmakla birlikte yolcu beraberinde yapılan ticaret hesaba katıldığında İran sektörümüz için hala önemini koruyor.

Bilindiği gibi Türkiye ile İran son dönemde bölgede çok önemli konularda stratejik iş birliklerine imza atıyor. İki ülke arasındaki siyasi yakınlaşmanın ticaretimize olumlu yansımalarını beklerken İran'ın istikrarsız bir ortama sürüklenmesinden üzgünüz. Can kayıplarını beraberinde getiren olayların bir an önce sona ermesini ve komşumuzun yeniden huzura kavuşmasını diliyoruz."

"İran'da BMD üyesi 41 markanın 200 mağazası var"

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, İran'ın markaları için büyüyen ve iş birliğinin her geçen gün arttığı pazarlardan olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halen BMD üyesi 41 markamız 200'e varan mağaza ile İran'da faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda bu ülkede markalarımızın önemli yatırımları bulunuyor. Mağazalaşma haricinde İran ile toptan hazır giyim ve markalı ticaretimiz her geçen yıl önemli artışlar gösteriyor. Öte yandan, İran'dan ülkemizi ziyarete gelen turistler, perakende cirolarımıza çok olumlu katkı sağlıyorlar. Yakın ilişkide olduğumuz komşumuzda iç barışın bozulması ve can kayıplarının yaşanması bizi de son derece üzüyor.

İşin ticari boyutu bir tarafa, yüzyıllardır barış içinde yaşadığımız komşumuzdaki huzursuzluk bizi mutlu etmiyor. İran'da bir an önce huzur ve toplumsal uzlaşı ortamının oluşması ve komşumuzdaki sıkıntının sona ermesi en samimi dileğimiz."

Kaynak: AA