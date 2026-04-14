İş bulma umudu zayıflıyor: İstanbul’da her iki kişiden biri karamsar

İstanbul’da ekonomik tablo, vatandaşın beklentilerine doğrudan yansıyor. İstanbul Planlama Ajansı (İPA) tarafından yayımlanan mart ayı “Gündem Araştırması”, özellikle iş bulma umudundaki düşüşle dikkat çekti. Araştırma, yaşam memnuniyetinden sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede önemli veriler sundu.

İş bulma umudunda gerileme

Araştırmaya göre katılımcıların yalnızca yüzde 30,2’si yakın dönemde iş bulabileceğine inanıyor. Buna karşılık yüzde 44,2’lik kesim iş bulma konusunda umutsuz olduğunu ifade ederken, yüzde 25,6 ise kararsız kaldığını belirtti.

Tüketimde fren dönemi

Ekonomik koşullar, günlük harcamalara da yansıdı. Katılımcıların yüzde 55,6’sı dışarıda yeme-içmeyi azalttığını, yüzde 48,4’ü ise giyim harcamalarını kıstığını söyledi. Ayrıca yüzde 35,1’lik kesim, hanesinde yeterli gıdaya erişim konusunda endişe duyduğunu dile getirdi.

Bayram planları ekonomiye takıldı

Ramazan Bayramı tatiline ilişkin veriler de dikkat çekti. Katılımcıların yarısı planlarını değiştirmezken, yüzde 17,7’si ekonomik nedenlerle şehir dışına çıkamadığını belirtti. Aynı oranda kişi ise tatil boyunca harcamalarını kısıtladı.

Araştırmaya göre sosyal medya kullanımında Instagram açık ara önde yer aldı. Katılımcıların yüzde 74,4’ü Instagram kullanırken, X yüzde 28, Facebook yüzde 26,9 ve TikTok yüzde 16,4 seviyesinde kaldı.