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İş dünyası büyümede kalıcılık istiyor

KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, bu büyüme eğiliminin korunmasının önemine dikkat çekti. Öztürk, sürdürülebilir büyüme, güçlü üretim ve kalıcı ihracat artışı için fiyat istikrarının temel unsur olduğunu vurguladı.

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İş dünyası büyümede kalıcılık istiyor

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ekono­misinin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, büyümenin korunması kadar ka­lıcı hale gelmesinin de önem ta­şıdığını söyledi. İş dünyasının beklentisinin öngörülebilirlik, fi­nansmana erişim ve yatırım orta­mının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Öztürk, güçlü üretim ve ihracat için fiyat istikrarının temel şart olduğunu ifade etti.

Konya Ticaret Odası’nın Ha­ziran Ayı Olağan Meclis Toplan­tısı’nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, küresel ekonomide devam eden belirsizlikler, jeopolitik gelişme­ler ve sıkı finansman koşullarına rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme performansını sürdür­mesini önemli bulduklarını söy­ledi. Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdüğünü hatırlatan Öztürk, bu sonucun üretim, yatı­rım ve ticaret kapasitesinin ko­runduğunu gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin son 23 çeyrektir ke­sintisiz büyüme kaydettiğine dik­kat çeken Öztürk, bu performan­sın iş dünyasının üretimden ve yatırımdan vazgeçmemesi saye­sinde gerçekleştiğini belirtti.

Öztürk, büyümenin sürdü­rülebilirliği açısından en kritik başlığın fiyat istikrarı olduğuna işaret ederek, enflasyonla mü­cadelede elde edilen ilerleme­nin kalıcı hale getirilmesi gerek­tiğini söyledi. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 32,6 seviye­sinde gerçekleştiğini anımsatan Öztürk, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak hedeflenen ekonomik dengelere ulaşmak için sürecin kararlılıkla sürdü­rülmesi gerektiğini kaydetti.

"İş dünyası öngörülebilirlik bekliyor"

İş dünyasının temel beklenti­lerinin öngörülebilir ekonomik ortam, finansman maliyetlerinin düşmesi ve yatırım ikliminin güç­lendirilmesi olduğunu ifade eden Öztürk, “Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi bü­yük önem taşıyor. Çünkü sürdü­rülebilir büyümenin, güçlü üreti­min ve kalıcı ihracat artışının te­melinde fiyat istikrarı bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi sektörünün finansma­na erişim, maliyet baskıları ve dış talepteki dalgalanmalar nedeniy­le zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Öztürk, bu süreçte üre­tim merkezlerinin rekabet gücü­nü korumasının kritik önem ta­şıdığını söyledi. Konya’nın sahip olduğu sanayi altyapısı ve üretim kültürüyle bu dönemi fırsata çe­virebileceğini dile getiren Öztürk; ihracat pazarlarının çeşitlendiril­mesi, dijital dönüşüm kapasite­sinin artırılması ve katma değer­li üretime yönelmenin öncelikli alanlar olduğunu ifade etti.

Konya Ticaret Odası’nın yal­nızca üyelerine hizmet sunan bir meslek kuruluşu olmadığını, aynı zamanda şehrin ekonomik gele­ceğine yön veren bir yapı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kay­deden Öztürk; eğitim, teknoloji, girişimcilik ve dış ticaret alanla­rında yürütülen projelerle Kon­ya’nın büyüme kapasitesine katkı sunduklarını söyledi.

Öztürk ayrıca son yılların stra­tejik yatırımları arasında yer alan KTOTEK’in; mesleki eğitim, mo­del fabrika, dış ticaret, akıllı tek­nolojiler, siber güvenlik ve enerji verimliliği alanlarında güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü belirte­rek, hedeflerinin yalnızca bugü­nün ihtiyaçlarına cevap vermek değil, Konya’nın gelecekteki reka­bet gücünü de inşa etmek olduğu­nu sözlerine ekledi.

KONYA-DÜNYA

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