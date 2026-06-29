İş dünyası büyümede kalıcılık istiyor
KTO Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, bu büyüme eğiliminin korunmasının önemine dikkat çekti. Öztürk, sürdürülebilir büyüme, güçlü üretim ve kalıcı ihracat artışı için fiyat istikrarının temel unsur olduğunu vurguladı.
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ekonomisinin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, büyümenin korunması kadar kalıcı hale gelmesinin de önem taşıdığını söyledi. İş dünyasının beklentisinin öngörülebilirlik, finansmana erişim ve yatırım ortamının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Öztürk, güçlü üretim ve ihracat için fiyat istikrarının temel şart olduğunu ifade etti.
Konya Ticaret Odası’nın Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, küresel ekonomide devam eden belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve sıkı finansman koşullarına rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme performansını sürdürmesini önemli bulduklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdüğünü hatırlatan Öztürk, bu sonucun üretim, yatırım ve ticaret kapasitesinin korunduğunu gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme kaydettiğine dikkat çeken Öztürk, bu performansın iş dünyasının üretimden ve yatırımdan vazgeçmemesi sayesinde gerçekleştiğini belirtti.
Öztürk, büyümenin sürdürülebilirliği açısından en kritik başlığın fiyat istikrarı olduğuna işaret ederek, enflasyonla mücadelede elde edilen ilerlemenin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleştiğini anımsatan Öztürk, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak hedeflenen ekonomik dengelere ulaşmak için sürecin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.
"İş dünyası öngörülebilirlik bekliyor"
İş dünyasının temel beklentilerinin öngörülebilir ekonomik ortam, finansman maliyetlerinin düşmesi ve yatırım ikliminin güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Öztürk, “Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi büyük önem taşıyor. Çünkü sürdürülebilir büyümenin, güçlü üretimin ve kalıcı ihracat artışının temelinde fiyat istikrarı bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.
Sanayi sektörünün finansmana erişim, maliyet baskıları ve dış talepteki dalgalanmalar nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Öztürk, bu süreçte üretim merkezlerinin rekabet gücünü korumasının kritik önem taşıdığını söyledi. Konya’nın sahip olduğu sanayi altyapısı ve üretim kültürüyle bu dönemi fırsata çevirebileceğini dile getiren Öztürk; ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi, dijital dönüşüm kapasitesinin artırılması ve katma değerli üretime yönelmenin öncelikli alanlar olduğunu ifade etti.
Konya Ticaret Odası’nın yalnızca üyelerine hizmet sunan bir meslek kuruluşu olmadığını, aynı zamanda şehrin ekonomik geleceğine yön veren bir yapı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Öztürk; eğitim, teknoloji, girişimcilik ve dış ticaret alanlarında yürütülen projelerle Konya’nın büyüme kapasitesine katkı sunduklarını söyledi.
Öztürk ayrıca son yılların stratejik yatırımları arasında yer alan KTOTEK’in; mesleki eğitim, model fabrika, dış ticaret, akıllı teknolojiler, siber güvenlik ve enerji verimliliği alanlarında güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü belirterek, hedeflerinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek değil, Konya’nın gelecekteki rekabet gücünü de inşa etmek olduğunu sözlerine ekledi.
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