İş dünyası büyümede kalıcılık istiyor

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Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ekono­misinin 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyüdüğünü belirterek, büyümenin korunması kadar ka­lıcı hale gelmesinin de önem ta­şıdığını söyledi. İş dünyasının beklentisinin öngörülebilirlik, fi­nansmana erişim ve yatırım orta­mının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Öztürk, güçlü üretim ve ihracat için fiyat istikrarının temel şart olduğunu ifade etti.

Konya Ticaret Odası’nın Ha­ziran Ayı Olağan Meclis Toplan­tısı’nda konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, küresel ekonomide devam eden belirsizlikler, jeopolitik gelişme­ler ve sıkı finansman koşullarına rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme performansını sürdür­mesini önemli bulduklarını söy­ledi. Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdüğünü hatırlatan Öztürk, bu sonucun üretim, yatı­rım ve ticaret kapasitesinin ko­runduğunu gösterdiğini ifade etti. Türkiye’nin son 23 çeyrektir ke­sintisiz büyüme kaydettiğine dik­kat çeken Öztürk, bu performan­sın iş dünyasının üretimden ve yatırımdan vazgeçmemesi saye­sinde gerçekleştiğini belirtti.

Öztürk, büyümenin sürdü­rülebilirliği açısından en kritik başlığın fiyat istikrarı olduğuna işaret ederek, enflasyonla mü­cadelede elde edilen ilerleme­nin kalıcı hale getirilmesi gerek­tiğini söyledi. Mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 32,6 seviye­sinde gerçekleştiğini anımsatan Öztürk, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak hedeflenen ekonomik dengelere ulaşmak için sürecin kararlılıkla sürdü­rülmesi gerektiğini kaydetti.

"İş dünyası öngörülebilirlik bekliyor"

İş dünyasının temel beklenti­lerinin öngörülebilir ekonomik ortam, finansman maliyetlerinin düşmesi ve yatırım ikliminin güç­lendirilmesi olduğunu ifade eden Öztürk, “Enflasyondaki düşüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi bü­yük önem taşıyor. Çünkü sürdü­rülebilir büyümenin, güçlü üreti­min ve kalıcı ihracat artışının te­melinde fiyat istikrarı bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi sektörünün finansma­na erişim, maliyet baskıları ve dış talepteki dalgalanmalar nedeniy­le zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Öztürk, bu süreçte üre­tim merkezlerinin rekabet gücü­nü korumasının kritik önem ta­şıdığını söyledi. Konya’nın sahip olduğu sanayi altyapısı ve üretim kültürüyle bu dönemi fırsata çe­virebileceğini dile getiren Öztürk; ihracat pazarlarının çeşitlendiril­mesi, dijital dönüşüm kapasite­sinin artırılması ve katma değer­li üretime yönelmenin öncelikli alanlar olduğunu ifade etti.

Konya Ticaret Odası’nın yal­nızca üyelerine hizmet sunan bir meslek kuruluşu olmadığını, aynı zamanda şehrin ekonomik gele­ceğine yön veren bir yapı olarak çalışmalarını sürdürdüğünü kay­deden Öztürk; eğitim, teknoloji, girişimcilik ve dış ticaret alanla­rında yürütülen projelerle Kon­ya’nın büyüme kapasitesine katkı sunduklarını söyledi.

Öztürk ayrıca son yılların stra­tejik yatırımları arasında yer alan KTOTEK’in; mesleki eğitim, mo­del fabrika, dış ticaret, akıllı tek­nolojiler, siber güvenlik ve enerji verimliliği alanlarında güçlü bir ekosisteme dönüştüğünü belirte­rek, hedeflerinin yalnızca bugü­nün ihtiyaçlarına cevap vermek değil, Konya’nın gelecekteki reka­bet gücünü de inşa etmek olduğu­nu sözlerine ekledi.

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