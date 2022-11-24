İş dünyasından 11. TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi'ne yoğun ilgi

Zirve’nin öğleden sonraki bölümünde Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir, ‘Yatırımcı İlişkilerinde Global Trendler’ başlıklı oturumun moderatörlüğünü yaptı. Oturumda, S&P Global Market Intelligence Pay Sahipliği Direktörü Frederik Frank, S&P Global Market Intelligence İhraççı Çözüm Satışları İcra Direktörü Patrick Tobias ve BNY Mellon Orta Doğu ve Afrika Satış / İlişki Yönetimi İhraççı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tony Tooma konuşmacı konuk olarak yer aldılar.

Pandeminin emsali görülmemiş bir etkisi olduğundan bahseden S&P Global Market Intelligence Pay Sahipliği Direktörü Frederik Frank, “Pandemiyle birlikte birçok kurumsal yatırımcı, hisselerini satmak zorunda kaldı. Büyük devlet fonları yaratıldı. Diğer taraftan baktığınız zaman insanlar herhangi bir şey satın alamamalarına rağmen maaşlarını almaya devam ediyordu. Bu parayı da borsaya yatırdılar” ifadelerini kullandı.

S&P Global Market Intelligence İhraççı Çözüm Satışları İcra Direktörü Patrick Tobias, “Pandemiyle gelişen iletişim teknikleri sayesinde, geçmişte görmediğiniz yatırımcılarla ya da hiç gitmeyeceğiniz bir yerdeki yatırımcı ile konuşabiliyorsunuz” dedi. Türkiye’deki önemli yatırım fırsatlarına dikkat çeken Tobias, “Şirketler niş fırsatlar arayan yatırımcılara ulaşmayı hedeflemeli. Türkiye’de çok cazip hisseler var, bunlarla ilgilenen kişileri bulmanız gerekiyor. Çünkü onlarla buluştuğunuzda çok büyük fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu yatırımcılar uzun vadede sizin yanınızda olacak kişilerdir” diye konuştu.

BNY Mellon Orta Doğu ve Afrika Satış / İlişki Yönetimi İhraççı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Tony Tooma, “İş yapış şeklimiz Covid-19 öncesi tamamen fiziksel seyahatlerdi. Pandemiyle beraber bu tamamen durdu ve sanal araçları kullanmaya başladık. Yepyeni bir gerçeklik doğdu. Teknoloji inanılmaz ilerledi. Bundan sonra da pandemi öncesi dönemine geri gitmeyeceğiz. Önümüzde yatırımcıları yeni bir dönem bekliyor” açıklamasında bulundu.

TÜYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şişecam Kurumsal Yönetim ve Uyum Koordinatörü Başak Öge, moderatörlüğünde gerçekleşen ‘Yatırımcı İlişkileri Gündeminde Neler Değişiyor?’ başlıklı son oturumun konuşmacıları ise şu isimlerdi: TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Coca-Cola İçecek Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, TÜYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygın, TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kerem Tezcan ile Tüpraş Yatırımcı İlişkileri Müdürü Levent Bayar.

Yüzde 85 oranla yabancı yatırımcının en çok bulunduğu şirketlerden biri olduğunu ifade eden TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Coca-Cola İçecek Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Çiçek Uşaklıgil Özgüneş, şu açıklamalarda bulundu: “Yeni yatırımcı, makro ekonomik ve politik konularla biraz daha çok ilgileniyor. Bize şirket ile ilgili olanlardan ziyade makro sorular geliyor. Bulunduğumuz jeopolitik konum sebebiyle de birtakım endişeler var. Dolayısıyla yatırımcılar biraz daha temkinli diyebilirim. Öte yandan Covid-19 hariç yaşanılan zorlukların hepsini daha önce deneyimlediğimiz için tecrübeli yöneticilerimiz var. Bu da yatırımcılara güven veriyor.”

Son dönemde yatırımcıları için sürdürülebilirlik temasının öne çıktığını belirten TÜYİD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri Direktörü Handan Saygn, “ESG yatırımcılarının ihtiyaç duyduğu birtakım veriler var. Bu verileri daha şeffaf şekilde paylaşabilmek için raporlar yayınlamaya başladık. Son 5 yıldır entegre raporlar hazırlıyor, sürdürülebilirlik ve çevre temalarını, iş yapış biçimimize nasıl entegre ettiğimizi anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

Oturumun bir diğer konuşmacısı TÜYİD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sabancı Holding Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kerem Tezcan ise, şöyle konuştu: “Yatırımcı ilişkileri yöneticileri olarak yatırımcılar karşısında şirketleri temsilen bulunuyoruz. O temsiliyeti doğru aktarabilmemiz için bizim doğru bilgiye sahip olmamız lazım. Öte yandan şirketlerde, işi yatırımcı ilişkileri olan kişilerin belirlenmesi önemli bir maliyet ve zaman kaybı olarak algılanıyordu. Artık bunun kırıldığını ve şirketlerin bu alana yatırım yaptığını görüyoruz.”

2021 yılında, Tüpraş’ın stratejik dönüşüm planını açıkladıklarının altını çizen TÜPRAŞ Yatırımcı İlişkileri Müdürü Levent Bayar, şu hususlara değindi: “Şirketin 2050’ye kadar olan politikasını çizdik. Bu dönemde rapor çalışmalarımızı da başlattık. Yatırımcılarımızın ESG ürünlerine olan talepleri bu hedefleri hazırlamamızda çıkış noktamız oldu.”