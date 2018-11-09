İş dünyasından bankalara 10 talep
DÜNYA’ya konuşan iş dünyası temsilcileri son günlerde nispi bir rahatlama olduğunu ancak bankalardan özellikle teminatlandırmada daha çok gevşeme beklediklerini açıkladı. İşte 10 başlıkta talepler...
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