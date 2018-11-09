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İş dünyasından bankalara 10 talep

DÜNYA’ya konuşan iş dünyası temsilcileri son günlerde nispi bir rahatlama olduğunu ancak bankalardan özellikle teminatlandırmada daha çok gevşeme beklediklerini açıkladı. İşte 10 başlıkta talepler...

İş dünyasından bankalara 10 talep
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