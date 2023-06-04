İş dünyasından yeni kabine değerlendirmesi: Sorunlarımıza çare bulabilecek isimler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında yeni kabine üyelerini açıkladı.İş dünyası temsilcileri yeni kabine hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak:

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, millet iradesiyle bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlayan yeni görev dönemini tebrik ettiğini belirterek, "Bu akşam açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum. Önceki dönem bakanlarımıza çalışmaları için teşekkür ediyor, yeni dönem bakanlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum. İş dünyası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bakanlarımızla pozitif gündem odaklı bir işbirliği içerisinde ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da yeni bir icraat döneminin başladığını hatırlatarak, "Kaybedecek vaktimizin hiç olmadığı gerçeğinden hareketle; ülkemizin ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin önceliğinin ekonomi ve üretim hayatımızdaki sorunların çözümü olması gerektiğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kabine üyelerini kutluyor, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevlerini devreden bakanlarımıza da ülkemize verdikleri kıymetli hizmetler için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz:

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, yeni kabinenin, Türkiye'nin son 21 yılına damgasını vuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına en güçlü şekilde başlamasını sağlayacak nitelikte isimlerden oluştuğunu vurguladı.

Kopuz, iş dünyası olarak, açıklanan yeni kabinenin istihdam, katma değerli üretim ve ihracat sayesinde, nitelikli büyüme ve refah artışı yolunda büyük icraatlar yapacağına olan inançlarının tam olduğunu belirterek, "Ekonomi yönetimindeki yeni bakanlarımızın bugüne kadar üstlendikleri görev ve tecrübeleriyle rüştünü ispat etmiş, iş dünyasını ve reel sektörü de çok iyi bilen, bizim de kendilerini çok iyi tanıdığımız isimlerden oluştuğunu görüyoruz. Her biri, görev yaptığımız iş dünyasının kuruluşlarında temsil ettiğimiz üyelerimizin sorunlarına çare bulabilecek yetkinlikte isimler." ifadelerini kullandı.

Kopuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İş dünyası ile kamunun icraat makamı arasındaki güçlü bir uyum sağlayacağına inandığım bu yeni kabine sayesinde çok verimli çalışmaların ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ülkemizi ileriye taşıyacak tüm icraat alanlarının yanı sıra bizim faaliyetlerimizin temelini oluşturan yatırım ortamının iyileştirilmesi, tarımsal üretimin ve verimliliğin artırılması, katma değerli ihracatın payının daha yukarıya taşınması yolunda atılacak tüm çalışmalarda kararlılıkla yanlarında olacağız."

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin, ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç:

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından oluşturulan yeni kabinenin ülke, millet ve sanayiciler için hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz ve sanayicilerimiz için çok emek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a Meclisim, Yönetim Kurulu Üyelerim ve sanayicilerimiz adına bilhassa teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

ATO Başkanı Gürsel Baran:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesinin, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kurulan yeni kabineyi esnaf ve sanatkar camiası adına gönülden tebrik ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin geleceği için önemli bir sorumluluk üstlenen her bir kabine üyesini kutluyorum. Her birinin Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizin kalkınması ve refahı için önemli bir katkı sağlayacağına inancımız sonsuz."

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü:

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinenin ülkeye, millete hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum. OSB camiamıza büyük katkıları olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a, verdikleri tüm destekler için yürekten teşekkür ediyorum. Bakan Yardımcılığı döneminde de her zaman yanımızda olan yeni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Bey'i tebrik ediyorum."