İş dünyasından yeşil pasaport çağrısı

Son dönemde yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlarımızın vize taleplerinin reddedilmesi üzerine Meclis harekete geçiyor.

Pek çok meslek grubuna “yeşil pasaport” verilmesi için Meclis'teki siyasi partiler tarafından yasa teklifleri hazırlandı.

Duyurulan meslek grupları arasında iş dünyası temsilcilerinin bulunmaması ise özellikle ihracatçıları tedirgin ediyor.

Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (Bursa AFSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, vize konusunda iş dünyasının ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret ederek, Meclis'ten çözüm beklediklerini söyledi.

“İhracatımız artacaktır”

Özellikle Avrupa ülkeleriyle yaşanılan vize sorununun üreticiyi zor durumda bıraktığını belirten Bursa AFSİAD Başkanı İlker Duran, “Halihazırda ülkemizde 1 milyon 200 bin kişide yeşil pasaport bulunmaktadır. Açıklanan bilgilere göre; Meclis'e sunulan yeni kanun tekliflerinin kabulüyle birlikte, 800 bin civarında vatandaşımız daha yeşil pasaport alma hakkına kavuşacak. Sayıları 19'u bulankanun tekliflerinin içeriğine baktığımızda genelde yurt dışına sık iş ziyaretleri yapma zorunluluğu olmayan meslek gruplarına ayrıcalık tanındığını görüyoruz. Halbuki iş dünyası olarak, ihracatımızı etkileyecek boyutlara ulaşan bir pasaport krizi ile karşı karşıyayız. İş insanlarımız, yıllardır özellikle Avrupa Birliği ülkelerine seyahatlerinde sıklıkla vize engeliyle karşılaşıyor. Bu durum ihracatımıza ve ticaretimize olumsuz olarak yansımaktadır. Haliyle bundan ülke ekonomisi zarar görüyor.Ekonomimiz açısından hayati önem taşıyan ihracatımızın sekteye uğramaması ve yurt dışıyla olan ticari ilişkilerimizin gelişmesi adına iş dünyası olarak siyasilere çağrıda bulunuyoruz. Meclis'te görüşülmesi beklenen “yeşil pasaport verilecekler” için sunulan kanun tekliflerinde iş dünyası temsilcileri ve iş insanları ilk sırada olmalıdır. İş insanlarımıza yeşil pasaport verilirse, dünya ile olan ticaretimiz ve ihracatımız olumlu yönde artacaktır” ifadelerini kullandı.