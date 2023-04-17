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İş makinesinde sıfır gümrük endişesi

İş makineleri üreticisi ve ihracatçıları, deprem bölgesinin ‘acil ihtiyacı’ bahane edilerek ikinci el makine ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanabileceğine yönelik haberler nedeniyle endişeli. 250 bin çalışan ile yıllık 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, gümrüksüz ithalat kararının üretimi olumsuz etkileyeceğini belirtiyor.

Haber Merkezi
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Ferit PARLAK

İş makineleri üretici­si ve ihracatçıları, ikin­ci el makine ithalatında gümrük vergilerinin sıfırla­nabileceğine yönelik haber­ler üzerine üretim kaybı en­dişesi yaşıyor.

Üretimde sıkıntıların art­tığı, arzda yaşanan daralma­nın enflasyonu körüklediği, cari açık ve döviz ihtiyacının yükseldiği bir dönemde ‘ikin­ci el iş makineleri ithalatın­da gümrük vergileri sıfırlana­cak’ haberleri, ihracatın kata­lizörü olan ve cari fazla veren sektörlerden ‘iş makineleri üretici ve ihracatçıları’nın te­dirginliğini arttırdı.

2025 hedeflerine engel olur

250 bin çalışan ile yıllık 2 milyar dolarlık ihracat ger­çekleştiren ve yurtiçi talebi de karşılamaya çalışan 600’ün üzerinde şirket temsilcisi, iş makinesi sektörüne yönelik alınacak gümrüksüz ithalat kararlarının kısa dönem için üretimi olumsuz etkileyeceği, ‘2025 yılında 500 bin çalışan, 5 milyar dolar ihracat’ hede­fi için de ‘büyük engel’ teşkil edeceği görüşünde birleşti.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçı­ları Birliği (İMDER) verileri­ne göre 2022 yılında toplam 11 bin 43 iş makinesi ve inşa­at ve altyapı yatırımlarında durgunluk olmasına rağmen 2023 yılının ilk 3 ayında 3 bin 63 iş makinesi satışı yapıl­dı. Otoriteler bu rakamların, sektöre yönelik talebin katla­narak artacağını gösteren bir veri olduğuna dikkat çekiyor.

İş makinelerine yönelik talebin sadece Türkiye’de değil bölgesel de olsa tüm dünyada artması, sektörün desteklendiği taktirde ihra­catını hedeflerinin de üzeri­ne çıkarabileceği anlamına geliyor; Kurulu ve kullanı­lamayan kapasiteler ve şir­ketlerin Ar-Ge yatırımlarına ağırlık veren çalışmaları da bu iddiayı destekliyor.

İstihdamı azaltır

Bu nedenle, deprem fela­keti sonrasında yapılacak alt ve üstyapı inşaatlarının aci­liyetini ve maliyeti bahane ederek alınabilecek ‘ikinci el iş makinesi ithalatına güm­rüklerin sıfırlanması’ kara­rında, sadece bu yönde ta­lep belirtenlerin değil, döviz açığını artıracak, istihdamı azaltacak, üretim kabiliye­tini kaybettirecek ve ülkeyi ikinci el çöplüğüne çevire­cek etkilerin de gözönünde tutulmasını isteniyor.