İşçi alım ilanları açıldı: BYD, Manisa ve İstanbul'daki fabrikalar için personel arıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’de yapacağı 1 milyar dolarlık yatırım kapsamında Manisa ve İstanbul için personel alımına başladı. Şirket, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa'da ve İstanbul’da çeşitli pozisyonlar için iş ilanları yayımladı.

CNBC-e'nin haberine göre; Manisa’da kurulacak üretim tesisi için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" gibi pozisyonlar açılırken, İstanbul için ise "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verildi.

BYD, Türkiye’de yapacağı bu dev yatırımla Manisa’da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir harcama planlıyor ve yıllık 150 bin araç kapasiteli bir elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kurmayı hedefliyor. Ayrıca, sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik bir AR-GE merkezi de tesisin içinde yer alacak. Şirketin planlarına göre, 2026 yılı sonunda üretime başlaması beklenen bu tesiste 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması öngörülüyor.

BYD’nin bu yatırım kararı, Çin yönetiminin teknoloji ihracatı konusunda getirdiği sınırlamalara rağmen Türkiye’de büyük bir ilgi uyandırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, BYD ve diğer Çinli markalarla yapılan müzakerelerde bir aksama beklenmediğini belirterek, "Türkiye-Çin yatırımları sorunsuz devam ediyor" açıklamasında bulundular.

Otomotiv sektörüne yeni yatırımlar

BYD’nin Türkiye’deki yatırımı, otomotiv sektörüne yeni bir dinamizm kazandırırken, diğer Çinli markaların da Türkiye’de yatırım yapma potansiyelini artırdı. Özellikle Chery markasının Türkiye’de yatırıma en yakın adaylardan biri olduğu, titizlikle tüm fizibilite çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Aynı zamanda Skywell ve MG gibi markaların da Türkiye’de yatırım yapmayı değerlendirdiği biliniyor.

Çin’in en büyük lityum pil üreticilerinden biri olan Ganfeng Lithium, Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı ve Yiğit Akü ile bu konuda anlaşma imzaladı. Bu gelişmeler, Türkiye’yi Avrupa’ya açılan önemli bir kapı olarak gören Çinli şirketlerin ülkeye olan ilgisini daha da artırıyor.