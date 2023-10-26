ISK-Sodex, 1 milyar $’lık ticaret hacmi yaratacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’de 26 yıldır düzenlenen ve farklı ülkelerden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapan iklimlendirme sektörünün en önemli fuarlarından olan Uluslararası HVAC&R, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Yangın, Havuz ve Güneş Enerjisi Sistemleri Fuarı (ISK-SODEX 2023) ziyaretçilerine kapılarını açtı.

İstanbul Fuar Merkezi'nde başlayan ve 120 bin metrekare alan üzerinde kurulan fuarda bu yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık ticaret hacminin yaratması bekleniyor. Fuarda; Azerbaycan, Bulgaristan, Çin, Mısır, İngiltere, Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye ve ABD gibi ülkelerden gelen katılımcılar sektördeki en son gelişmeleri sergiliyor.

"Katma değerli ürünleri destekliyoruz”

Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, bakanlık olarak ihracatta katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlere odaklanarak, ihracat süreçlerini başta markalaşmaya, tasarıma, etkin tanıtıma, küresel tedarik zincirlerinde etkin şekilde yer almaya yönelik faaliyetler olmak üzere her adımda desteklediklerini bildirdi.

Bu doğrultuda, iklimlendirme sektörünün en önemli fuarı olan ISK-Sodex’e destek verdiklerini aktaran Bolat, "Ayrıca, yine ISK-Sodex Fuarı ile eş zamanlı olarak bakanlığımız koordinasyonu ve desteği, İSİB organizatörlüğünde, 69 ülkeden 300 yabancı ithalatçı firmanın katılımıyla bir sektörel alım heyeti programı da düzenleniyor. Bu programın da başarılı bir şekilde neticelenmesini diliyorum. İklimlendirme sektörümüzün ulaştığı teknolojik seviye, sahip olduğu tecrübe ve dinamizm ile daha büyük başarılara imza atacağına inancım tamdır” diye konuştu.

İSİB Başkanı Mehmet Hakkı Şanal ise dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda Yeşil Mutabakat ve Paris İklim Anlaşması’na yönelik ülkemizde de birçok değişikliğe imza atmaya başladıklarını söyledi. Şanal, “Hem enerji verimliliği hem de ihracat noktasında gelecek hedeflerimizi belirledik. 2028 yılında 10.6 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Sektör yüzde 43 büyüdü

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Annika Klar, "ISK-SODEX’de yeni iş birliklerine de zemin hazırladıklarını söyledi. İklim krizinin etkisiyle küresel iklimlendirme sektörünün hızla büyüdüğüne dikkat çeken Klar, "Son dört yılda yüzde 13,23'lük bir büyüme ile küresel iklimlendirme sektörü 570 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Bu süre zarfında Türkiye iklimlendirme sektörü yüzde 43 oranında büyüdü" diye konuştu.

70 ülkeden 300’e yakın alım heyeti katılıyor

Bu yıl 16’ıncısı düzenlenen ISK Sodex İstanbul Fuarı’nın İSİB tarafından organize edilen Alım Heyeti programı 70 ülkeden gelen 300’e yakın yabancı iş adamının katılım gösteriyor. Türk İklimlendirme Sektörünü oluşturan firmaların temsilcileri üç gün boyunca yabancı iş adamları ile bir araya gelerek ürünlerinin ticarileşmesi ve ihracata dönüşmesi konusunda çalışacaklar.

İSİB Başkanı Mehmet Şanal, “Geçen yıl sektör olarak 6,7 milyar dolarlık ihracat ile kapattıktan sonra, bu yıl hedef olarak koyduğumuz 7,2 milyarlık ihracatla tamamlayacağımızı öngörüyoruz. Bununla birlikte yüzde 91’lik ihracatın ithalatı karşılama oranı ile ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma misyonuna odaklı bir şekilde destek oluyoruz” dedi.