İŞKUR yeni iş ilanlarını yayınladı! 9000 TL Maaşla eleman arıyorlar fakat bulamıyorlar...

İŞKUR; eğitim durumunuz, mevcut yetenekleriniz, donanımınız ve geçmişteki iş deneyimleriniz doğrultusunda sizin için en uygun iş ilanlarını kısa süre içerisinde bulmanıza fırsat tanır. Peki, İŞKUR üzerinden kendiniz için en uygun işi nasıl bulabilirsiniz? İşte detaylar...

İŞKUR İş İlanları Nasıl Sorgulanır?

İŞKUR tarafından yayınlanan iş ilanlarını internet üzerinden sorgulamak için aşağıda yer alan adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

- İŞKUR'un resmî internet sitesine girmelisiniz. Siteye ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

- "İş Arayan" bölümünden giriş yapın. Eğer İŞKUR İş Arayan üyeliğiniz yoksa aynı sayfa üzerinden Üye Ol butonuna tıklayıp ilgili yerleri doldurarak birkaç dakika içerisinde üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

- Üyelik ve giriş işlemlerini gerçekleştirdikten sonra İş İlanları kısmından filtreleme yöntemi ile kendinize en uygun iş ilanlarını bularak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

- İş ilanlarına yaptığınız başvurulardan olumlu geri dönüş alma ihtimalinizi artırmak için filtreleme seçeneklerini olabildiğince doğru ve titiz biçimde kullanmanız gerekir.

İŞKUR İş İlanları Filtreleme Nasıl Yapılır?

İŞKUR üzerinden iş ilanlarını sorgularken filtreleme yapmanız, iş arama sürecinizi kolaylaştırmak adına oldukça önemlidir. İş arayanların kendilerine uygun işi bulabilmeleri için tasarlanan İŞKUR İş Arama Filtrelemesi yardımıyla en güncel iş ilanlarını sorgulamak oldukça kolay ve pratik!

İŞKUR sistemi üzerinde yer alan açık iş ilanları arasından size uygun olanları belirleyebilmek için filtreleme seçeneklerini kullanırken dikkat etmeniz gereken püf noktalar:

- Ülke, il ve ilçe seçimi yaparken uzun vadeli düşünmeye özen gösterin. Çünkü ikamet ettiğiniz veya etmeyi planladığınız yer ile çalışacağınız iş yeri arasındaki mesafe işverenler için son derece önemli.

- Meslek ve öğrenim durumu bilgilerinizi doğru şekilde belirtin. Eğer henüz belirli bir mesleğiniz bulunmuyorsa ve hangi mesleğe yönelmeniz gerektiği hakkında net bir fikir sahibi değilseniz bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Ancak eğitim durumunuzu eksiksiz biçimde belirtmeniz gerekir.

- İşverenler engelli bireyler için genellikle ayrı bir kontenjan üzerinden alım yapmayı tercih ederler. Bu nedenle özel gereksinimli bir bireyseniz bu durumu gizlemek yerine açık biçimde belirtmeniz tavsiye edilir.