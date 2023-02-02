Araç almayı düşünen herkesi ilgilendiriyor! ÖTV indirimi ile alakalı son durum nedir?

Özel Tüketim Vergisi araçtan mücevhere, telefondan beyaz eşyaya kadar pek çok üründe uygulanıyor. Tabii bu ürünleri satın almak isteyen pek çok kişi de ÖTV indiriminin gelmesini bekliyor. Söz konusu ürünleri daha uygun fiyata almak isteyenler için ÖTV indirimi güzel bir fırsat olabilir. Peki, yetkililer ÖTV indirimi konusunda açıklama yaptı mı, indirim yolda mı? İşte merak edilenler!

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Nedir, Neden Uygulanır?

ÖTV, belli mal veya ürünler üzerinden yine belirli oranlarda devlet adına kesilen harcama vergisidir. Bu uygulama Türkiye’de ilk kez 2002 yılında yürürlüğe girdi. ÖTV’nin amacı, sosyal faydayı gözeterek bazı ürünlerin kullanımını azaltmaktır. ÖTV gelirleri devlet hazinesine aktarılır ve devlet hazinesinin önemli gelir kaynaklarından biri sayılır. Hangi ürünler üzerinden vergi alınacağı kanunla belirlenir ve kapsamı sınırlıdır. Yönetimi ve takibi en kolay veri çeşitlerinden biridir.

2023 Yılında ÖTV İndirimi Yapılacak mı?

2022 yılının sonundan beri ÖTV indiriminin olup olmayacağı merak konusu. Özellikle yeni araç almak isteyenler müjdeli haberi bekliyor ama bu konu henüz yetkili kişilerin gündeminde değil. Ancak yapılan açıklamalara göre şimdilik tek bir nihai sonuç var, o da sıfır araçların satışında ÖTV indirimi yapılmasıyla ilgili henüz bir çalışma olmadığı.

Hangi Ürünlere ÖTV Uygulanıyor?

ÖTV, belli başlı ürünlere uygulanıyor. Bu ürünler:

- Beyaz eşya, motorlu taşıtlar, mücevher, kürk gibi lüks tüketim malları.

- Alkollü içecekler, tütün mamulleri gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen ürünler.

- Kömür, fosil atık, benzin gibi çevreye zarar veren ürünler.

ÖTV Uygulanmayan İstisnai Durumlar Nelerdir?

Özel Tüketim Vergisi kapsamına girip ÖTV alınmayan bazı özel durumlar vardır. Örneğin 2016’daki kanun değişikliğine göre kamyon, taksi, otobüs ve minibüs gibi ticari amaçla kullanılacak taşıtlardan ÖTV alınmıyor. Diğer istisnalar ise şöyle:

- Diplomatik alan,

- Askeri alan,

- İhracat ve ithalat,

- Petrol arama,

- Türk Hava Kurumunun alımları,

- Güvenlik kuruluşları için silah alımı,

- Kamu kurumlarının alımları.