Akıllı telefonunuzu öldürüyor olabilirsiniz! Telefonunuzu şarj ederken kaçınmanız gereken hatalar

Cep telefonlarını aktif olarak kullanmaya başladığımızdan beri en çok yaşadığımız problemler arasında şarjın hızlı bitmesi bulunuyor. Bunun ardında telefon bataryalarının eskimesi var. Telefonlar eskidikçe bataryalarının da eskimesi gayet doğal ancak kullanıcıların farkında olmadan yaptığı bazı hatalar bataryanın ömrünü çok hızlı şekilde kısaltıyor. Siz de cep telefonunuzun bataryasının daha uzun süre dayanmasını istiyorsanız telefonunuzu şarj ederken bu hatalardan uzak durmalısınız!

Cep Telefonunu Gece Yatarken Şarjda Bırakmak

Gündüzleri telefonunuzu şarja taktığınızda cihazın bataryası dolduğunda onu hemen şarjdan çıkarabilirsiniz ama geceleri alarm kurmadığınız sürece bu pek mümkün değil. Gece yatarken telefonu şarjda bırakmak bataryanın aşırı yüklenmesine ve ömrünün azalmasına neden olur. Dolayısıyla yatarken telefonunuzu şarjda bırakmak gibi bir alışkanlığınız varsa cihazınızın ömrünü uzatmak ve güvenliğini sağlamak için bu alışkanlıktan vazgeçmeniz gerekir.

Telefonu Bilgisayar Üzerinden Şarj Etmek

Telefonunuzu şarj ederken bilgisayarınızı kullanmanız iki cihaza da zarar verir. Bu hareketiniz sonucunda bilgisayarın çalışma performansı düşer. Ayrıca akıllı telefonunuzun şarj olması normalden daha uzun süreceği için cihazın bataryası zorlanır.

Orijinal Şarj Cihazı Kullanmamak

Her telefonun marka ve modeline göre gereksinim duyduğu enerji seviyesi farklı. Dolayısıyla orijinal olmayan şarj aletleriyle şarj edilen telefonların bataryaları zarar görebilir. Üstelik telefonların şarj edilmesi için kullanılan yan sanayi şarj aletleri, aşırı yükleme sonucu bataryalarda şişmeye hatta patlama gibi kazalara, dolayısıyla yaralanmalara sebep olabilir.

Şarj Esnasında Telefon Kılıfını Çıkarmamak

Akıllı telefonlar şarj edilirken bir miktar ısı ortaya çıkar. Telefonlarda bulunan koruyucu kılıflar ise bu ısının artmasına neden olabilir. Bu yüzden şarj esnasında cihazların kılıflarını çıkarmak gerekir.

Telefonu Şarjdayken Kullanmak

Telefonun şarjdayken kullanılması durumunda batarya aynı anda iki işlem yapmak durumunda kalır. Akıllı telefonun bu şekilde kullanılmasıyla batarya ömrü azalır.