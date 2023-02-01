Hiç birikim yapamayanlar bile bu yöntemlerle yapabilecek! İşte, en etkili birikim tüyoları

Para biriktirmek, harcama alışkanlıklarını değiştirmek ve istikrarlı olmakla ilgili bir alışkanlık. Dolayısıyla bir ay para biriktirip ikinci ay buna ara vermeniz veya kenara koyduğunuz miktarı kolayca harcamanız birikim yapmanızı engeller. Neyse ki para biriktirmeyi kolaylaştırmak için birkaç stratejiden faydalanabilirsiniz. İşte, para biriktirmenizi kolaylaştıracak en etkili yöntemler!

1. Hayalleriniz İçin Bir Kumbara Alın

Ne için para biriktiriyorsunuz? Kendinize bir birikim amacı edinin ve bu hayaliniz için kumbara alın. Kumbaranızda biriken para hayalinize giden her adım için sizi motive edecek.

2. Bozuk Paralarınızı Ayrı Bir Yerde Toplayın

Nakit para kullanımlarınızda cebinizde kalan bozuk paraları bir yerde toplayın. Zaman geçtikçe damlaya damlaya göl olduğunu göreceksiniz.

3. Tasarruf Edin

Aboneliklerinizi gözden geçirin, alışverişlerinizde mümkünse indirim kuponları kullanın, faturalarınızdan tasarruf edin ve gereksiz harcamalarınızı kısın. Bütçenizde birikim için ne kadar çok yer açarsanız birikim yapmanız o kadar kolaylaşır.

4. Önce Biriktireceğiniz Miktarı Kenara Ayırın

Bütçenizi oluştururken harcamalarınızdan artan parayı biriktirmek yerine öncelikle biriktirmek istediğiniz miktarı kenara ayırın. Sonrasında elinizde kalan parayla harcamalarınızı karşılayın. Bu yöntemle daha az harcayacak ve ihtiyaç dışı alışverişlerden uzak duracaksınız.

5. Birikim Hesabı Açın

Biriktirdiğiniz miktarı düzenli olarak yatıracağınız ayrı bir hesap açın. Faizli mevduat hesaplarından yararlanarak paranızın zaman içinde değer kazanmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik biriktirdiğiniz parayı ayrı bir yerde tutmanız bu hesaptan para harcamanızı da önleyebilir.

6. Yatırım Yapın

Birikim yaptığınızda kenara koyduğunuz para enflasyon nedeniyle değerini kaybedebilir. Paranın değerini korumanın en etkili yollarından biri ise yatırım yapmak. Risk iştahınıza uygun yatırım araçlarıyla hem paranızın değerini koruyabilir hem uzun vadede kâr elde edebilirsiniz.

7. Bireysel Emeklilik Planlarına Katılın

Çalışma hayatına yeni başlamış bile olsanız geleceğinizi düşünmek ve emekliliğiniz için plan yapmak, size birikim için somut bir neden verir. Bireysel emeklilik sistemlerine katılarak bugün biriktirdiğiniz parayı gelecekte kullanabilirsiniz.