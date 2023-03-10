İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: Yatırım iştahını olumsuz etkiler
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yaptığı yazılı açıklama ile ek vergi düzenlemesini değerlendirdi.
Bahçıvan açıklamasında, "Depremin ağır yükü için akla gelen ilk kaynağın, geriye dönük ve de özellikle nitelik artırıcı yatırım fikir ve projelerin desteklenmesi amacıyla söz verilmiş, taahhüt edilmiş yatırım teşviklerinin gelmesi üzüntü vericidir" ifadesini kullandı.
Geçmiş taahhütlere dönük uygulamaların nitelikli yatırımcıların yatırım iştahını olumsuz etkileyeceğini vurgulayan Bahçıvan, “Buna ek olarak yeni düzenleme, EYT ödemeleri ile birlikte kaynak oluşturmakta zorlanan şirketlere öngörülemeyen yeni zorluklar getirecektir" değerlendirmesinde bulundu.