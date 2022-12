İSO'dan KOBİ'lere 1,5 milyon euro hibe

İstanbul Sanayi Odası (İSO), koordinatörü olduğu Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında 8 ülkeden 11 ortakla hayata geçirilen yaklaşık 5 milyon avro hibe destekli MIND4MACHINES projesi ile endüstri 4.0 alanında akıllı dijital çözümler üreten KOBİ ve startupların inovasyon çalışmalarına finansal destek sağlamayı planlıyor.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla birlikte hızlanan dijital dönüşüm, küresel çapta firmaları hem teknoloji hem de ürün geliştirmeye yönlendiriyor. İSO da bu kapsamda KOBİ'lere adeta can suyu olan bir projeyi hayata geçirdi.

MIND4MACHINES projesinin koordinatörlüğünü yürüten İSO, böylece imalat sanayisine yönelik endüstri 4.0 alanında akıllı dijital çözümler üreten KOBİ ve startupların inovasyon çalışmalarına finansal destek sağlamayı hedefliyor.

Aynı zamanda İSO, bir hızlandırma programı ve proje kapsamındaki diğer faaliyetlerle çarpan etkisi oluşturmayı hedefliyor. Proje ile AB Yeşil Mutabakat bağlamında enerji ve kaynakları yoğun kullanan endüstrilerin sürdürülebilir, sıfır karbon ve akıllı üretim yapısına dönüştürülmesi için geliştirilen çözümlerin pazarda yayılmasına katkı sağlanması da amaçlanıyor.

İSO ile birlikte 8 ülkeden 11 kuruluşun ortak yürüttüğü proje kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren KOBİ'lerin ilgili diğer paydaşlarla iş birlikleri oluşturmaları, dijitalleşme değer zincirinde yenilikçi çözüm fikirleri geliştirmeleri ve bu fikirlerinin pazara yakın bir ürün haline gelmesine yönelik doğrulama ve demonstrasyon çalışmaları yapmaları destekleniyor. KOBİ'lerin dijital teknolojiyi kullanarak üretim süreçlerini iyileştirmeleri de hedefleniyor.

Birinci çağrıda kazanan projeler açıklandı

MIND4MACHINES projesi kapsamında fonun KOBİ'lere aktarılması için hazırlanan Üretimde Dijitalleşme 1. Çağrısı sonuçları açıklandı.

Buna göre 1. Çağrı'da toplam 202 proje başvurusu arasında fonlanan proje sayısı 21 olarak belirlendi.

1. Çağrı'da "İnovasyon" desteği kazanan toplam 18 projeye 1 milyon 471 bin 390 avro, "Pazara Giriş" desteği kazanan 3 projeye ise 89 bin 400 avro olmak üzere toplam 1 milyon 560 bin 790 avro hibe edilecek. 1. Çağrı'da fonlanan Ana Başvuru Sahibi Türk şirket sayısı 3 oldu.

İnovasyon desteği alacak 18 firma içinde Türkiye'den 5 firma yer alıyor. Buna göre Türkiye'den ana başvuru sahibi Enforma Bilişim ve Hollanda'da kurulu ikinci başvuru sahibi PlusClouds, endüstri ortakları Anadolu Isuzu Otomotiv ve Kocaer Çelik ile gerçekleştirecekleri proje ile 100 bin avro, Ara Robotik ve Yapay Zeka Teknolojileri de 60 bin avro almaya hak kazandı.

Türkiye'den yine Mayteks Örme Sanayi de İspanyol Amper'in endüstri ortağı olarak ve Eliar Elektrik Sanayi de ikinci başvuru sahibi olarak 114 bin avroluk hibeyi paylaşacak. Aynı şekilde MOSI Tekstil de endüstri ortağı olduğu İtalyan Tr2 srls ile birlikte 58 bin 500 avro hibe alacak. Pazara Giriş desteğinde de Türkiye'den Khenda Teknoloji AŞ. 29 bin 900 avroluk desteği almaya hak kazandı.

AB'nin hibe miktarı 5 milyon avro

2021'de hayata geçirilen ve toplam 36 ay sürecek olan projeye AB'nin hibe miktarı ise yaklaşık 5 milyon avro. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 78'i doğrudan maddi destek ve ek hizmetlerle KOBİ'lerde inovasyonu desteklemek amacıyla kullanılıyor.

Projenin diğer ortakları arasında, Türkiye'den İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Almanya'dan Baden-Würtemberg Connected Derneği (BWCON) ve Silicon Saxony Derneği (SISAX), İspanya'dan Association of Enterprises in the Metal Industry in Madrid Region (AECIM), Romanya'dan North-West Regional Development Agency (NWRDA) ve Institute for Scientific Research and Technological Development in Automation/ Informatics (IPA-SA), İtalya'dan Innovation Cluster-Smart Products and Manufacturing (MESAP), Bulgaristan'tan Electric Vehicles Industrial Cluster (EVIC) ve Finlandinya'dan VTT Teknik Araştırma Merkezi ve İrlanda'dan F6S bulunuyor.

Proje, başvuru sürecinde belirlenen 6 iş paketi çerçevesinde belirli bir görev dağılımı kapsamında yürütülüyor. Her iş paketinin ve bunların altındaki görevlerin liderliğini, uzmanlıklarına göre farklı ortaklar üstleniyor.