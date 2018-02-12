İSO'dan Yıldız Holding açıklaması

12 Şubat 2018

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Yıldız Holding’in finansal durumuna ilişkin basına da yansıyan haberlere değerlendirerek, Yıldız Holding’in, Türkiye’de gelişip büyüyerek, dünyaya açılmış Türkiye'nin önemli bir marka değeri olduğunu söyledi.

Bahçıvan, "Yıldız Holding, bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağladığı aş ve iş imkanlarıyla ekonomimize, insanlarımızın yaşamına değerli katkılarda bulunmuştur.

Gerek yurt içinde ve gerek yurt dışında yaptığı büyük yatırımlar ve sergilediği başarılarla, Yıldız Holding’in aynı başarıyı gelecekte de sergilemeye devam etmesi, ekonomi ve iş dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede iş dünyası ile finans kesimi arasında karşılıklı diyalog ve iş birliğinin olması, muhtelif defalar da ifade ettiğimiz gibi aynı gemide olan her iki kesime de büyük faydalar sağlar.

Yıldız Holding ile bankalar arasında her iki tarafın da sağduyu eşliğinde bir çözüm üzerinde mutabık kalmaları ekonomimiz açısından fayda oluşturacaktır" dedi.

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Kaynak: DHA