Murat Ülker’den çalışanlara kredi mektubu

12 Şubat 2018

Dünyanın en büyük bisküvi ve çikolata üreticilerinden biri olan Yıldız Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bankalara olan borcunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışanlarına bir mektup gönderdi.

Ülker mektubunda, 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda bankalarla anlaşmaya varıldığını açıkladı. Mektupta “Arzu ettiğimiz krediyi, uzun vadeli ve istediğimiz şartlarda almış bulunuyoruz” denildi.

DeMet’s, Godiva ve United Biscuits küresel markaları peş peşe satın alarak dünyanın en büyük bisküvi ve çikolata üreticilerinden biri haline gelen Yıldız Holding’in bankalara olan 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışma gündemdeki yerini koruyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği mektuba göre söz konusu 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlandı.

Murat Ülker çalışanlarına hitaben yazdığı mektupta, “Bankaların her yıl gerçekleştirdikleri olağan bilgilendirme toplantısını bu yıl 6 Şubat’ta yaptık. Söz konusu toplantı öncesi ve sonrası bir takım mesaj gruplarında şirketimiz ile ilgili mesnetsiz söylemlerin yer aldığı yazışmalar tarafıma ulaştı. Bu ifadelere itibar etmeyeceğinize dair güvenim tam olmakla birlikte yine de şeffaf iletişim kurallarımız çerçevesinde sizleri bilgilendirmek istedim” dedi.

“Arzu ettiğimiz şartlarda aldık”

Ülker’in mektubunda verdiği şu mesajlar dikkat çekti:

“Bankalarla yaptığımız olağan toplantıda, Yıldız Holding’in kesinleşmemiş 2017 finansal sonuçları ile 2018 projeksiyonları hakkında bilgilendirmede bulunduk. Bu toplantıda bankalar, işlerimizin vadesine uygun düşmeyen kredi vadelerindeki çelişkiyi ortadan kaldırmak ve grubun önümüzdeki dönemde de hızlı büyümesinin devamını sağlamak gayesiyle ayrı olan kredileri bir çatı altında toplayarak yeni bir sendikasyon kredisi vermeyi teklif ettiler. Dün itibarı ile toplantıda vardığımız mutabakatın ilk adımı olarak, 1 milyar dolar tutarındaki, arzu ettiğimiz krediyi, uzun vadeli ve istediğimiz şartlarda almış bulunuyoruz.

“Globalleşen şirketimize güveni gösteriyor”

Türkiye’nin en büyük bankalarının, ülkemizin en büyük global şirketlerinden birine uzun vadeli sendikasyon kredisi verilmesi konusunda bir araya gelmeleri ve bu anlayışın yerleşmesi, bize Türk finans sektörünün gücünü göstermekle kalmıyor. Ayrıca, Türk bankacılığının ülke ekonomisindeki sorumluluk bilincinin, Türk iş insanlarının teşebbüs ruhuyla buluşmasına da işaret ediyor. Türk ekonomisinin istikrarına, globalleşen holdingimize ve en iyi örneklerinden olduğumuz Türk girişimciliğine güveni de gösteriyor. Halka açık şirketlerimizin mevcut borsa performanslarının genel endeksin üstünde seyretmesi de, dayanaksız söylemlerle algı operasyonu yürütenlerin gayretlerini boşa çıkarıyor. Demem o ki; işimizi her gün daha iyi yapmaya, birlikte üretmeye, beraber başarmaya devam ediyoruz.”

