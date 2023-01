İsrail, Türkiye'den daha çok ihracatçı ve müteahhidin gelmesini bekliyor

Takip Et

Hırdavat sektörüne özel olarak düzenlenen organizasyonda konuşan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, İsrail’in hırdavat sektörü için stratejik pazarlar arasında yer aldığını, İsrail’de yapılan organizasyonla tüm Ortadoğu ve Afrika ülkelerine ulaşabileceğini ifade etti. İsrail’in bir köprü ülke olduğuna dikkat çeken Çetin Tecdelioğlu, İsrail’in bulunduğu coğrafi konum gereği birçok ülkeye dağıtım yapılabileceğini söyledi.

Depo ile ticaret hızlanır

İsrail’e satılan ürünler hakkında da bilgi veren Çetin Tecdelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’e en çok sattıklarımız arasında elektrikli makineler, cihazlar ve otomotiv sektörü ile ilgili ürünler var. Demir-çelik sektörüyle ilgili birçok ürünü İsrail’e gönderiyoruz. İsrail’in tüm dünyadan birçok alımı var. İsrail’in dünyadan almış olduğu pazar payında dilimimizi artırabiliriz. Yani sektörel bazda her sektörün İsrail’den faydalanabileceği, İsrail’e satabileceği bir kalem var. İsrail çok üretim yapan sanayileşmiş bir toplum değil. Biz de İsrail’i ciddi anlamda bir lojistik ve dağıtım merkezi haline getirip, buradan diğer ülkelere ve İsrail içine pazarlama yapmayı düşünüyoruz.” Türkiye’nin İsrail ve İsrail’den ulaşabilecek pazarlarda rakipleri arasında Uzak Doğu ülkelerinin olduğunu dile getiren Çetin Tecdelioğlu, “Ancak Uzak Doğu ülkelerini çok da rakip olarak görmememiz gerekiyor. Çünkü burada Türk ürünlerine karşı büyük bir hayranlık var. Bu hayranlığın oluşmasında filmlerimizin, kültürümüzün, aynı coğrafyanın insanı olmamızın büyük etkisi var. Böyle olunca da ürünlerimizi burada pazarlamakta hiç zorluk çekmiyoruz. Burada ihtiyacımız olan daha çok karşılıklı ilişkiyi arttırabilecek sosyal aksiyonları yaratmak.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in kurulduğu tarihten bu yana savunma sanayine büyük bütçe ayırdığı için altyapı yatırımlarını ihmal ettiğini kaydeden İsrail-Türkiye İş Konseyi Onursal Başkanı Moris Reyna, “Türk müteahhitlerini, Türk sanayicilerini her başlıkta İsrail’e bekliyorlar. Ayrıca her zaman İsrail’e kalite yönünden yüksek ürün satmak zorundayız. Kalite yönündeki beklentisi yüksek olan pazarda da katma değer her zaman yüksektir” dedi.