İşsizlik oranını son 8 yılın en düşük seviyesine indirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomi yönetimi olarak son bir yılda yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadıklarını belirterek, döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attıklarını bildirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühüyle 2 Aralık 2021'de göreve başladığını anımsatarak, geçen bir yıllık sürede ekip arkadaşlarıyla işlerini layığıyla yerine getirebilme arzusuyla, büyük bir azimle çalıştıklarını vurguladı.

Gelecek dönemde de Türkiye'nin refah seviyesini artırmak için çok çalışacaklarının altını çizen Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız bir yılda, ekonomi yönetimi olarak, yatırım ortamını canlandırma hedefiyle borçlanma maliyetlerini düşürmek için yoğun çaba harcadık. Döviz kurunda istikrarı sağlayacak adımları attık. Vatandaşımızı kendi paramız cinsinden tasarrufa yönlendirecek yatırım enstrümanlarını hayata geçirdik. Bu sayede dünya ekonomisinin durgunlaştığı, küresel resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde ihracatımızı 250 milyar doların üzerine taşıyacak ortamı tesis ettik."

Nebati, geçen yıl yüzde 11,4 ile son 50 yılın en hızlı büyüme performansının gerçekleştirildiğini, 2022'nin 9 aylık döneminde de yüzde 6,2'lik güçlü bir büyüme kaydedildiğini anımsattı.

"Yüksek enflasyon sorununu kalıcı olarak çözeceğiz"

Dünya ekonomisinin en zorlu döneminde üstlendiği görevde, Türkiye'de dönem dönem baş gösteren yüksek enflasyon sorununa "geçici değil, kalıcı bir çözüm bulmak için" üretim, ihracat ve istihdama odaklandıklarını belirten Nebati, şunları kaydetti:

"Türkiye ekonomisi açısından büyük bir yapısal dönüşüm anlamına gelen bu politika sayesinde, küresel şirketlerin binlerce kişiyi işten çıkardığı bir ortamda biz işsizlik oranımızı son 8 yılın en düşük seviyesine indirmeyi başardık. Yüksek enflasyon sorununu üretimle, ihracatla, istihdamla kalıcı bir şekilde çözeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın bizlere sık sık hatırlattığı üzere, durmayacağız, ülkemizin refah seviyesini artırmak için çıktığımız bu yolda ilerlemeye kararlılıkla devam edeceğiz. Finansal bağımsızlığımız, güçlü, sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyüme için attığımız tüm adımlarda bizlere destek olan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Refah seviyemizi yükseltmek için atacağımız daha çok adım var. Şunu biliyorum ki milletimiz ortak bir amaç uğrunda birleştiğinde engel tanımaz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Hak ettiğimiz refaha yatırımla, üretimle ve istihdamla kavuşacağız."