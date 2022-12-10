İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak Türkiye'ye katma değer sağlayan yenilikçi kişilere ve kurumlara verilen İstanbul Altın Değerler Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl "Küresel Değer Zincirleri" temasıyla 6'ncısı düzenlenen ve "daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak" sloganıyla gerçekleştirilen İstanbul Ekonomi Zirvesi sona erdi.

Farklı ülkelerden konuşmacıların ağırlandığı 2 günlük zirve boyunca dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, güvenli gıdaya erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim ve kaynakların verimli kullanılması gibi konular ele alındı.

Ayrıca tedarik zincirinde kadın girişimler için fırsatlar, ticaretin kadınları, otomotiv sektöründe elektrifikasyon dönüşümü ve sürdürülebilirlik, yerelden küresele turizmde değer yaratmak, enerji ve enerji dönüşümünde e-mobilitenin yeri, organize sanayi bölgelerinde dijital ve yeşil dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma için sağlıkta inovasyon, İskandinav yaklaşımıyla iş dünyasında sürdürülebilirlik, küresel değer zincirleri gibi konular masaya yatırıldı.

Dünyanın farklı ülkelerinden ve Türkiye'den üst düzey isimlerin katıldığı zirve kapsamında, faaliyet alanlarını en iyi şekilde yorumlayıp uygulayarak Türkiye'ye katma değer sağlayan yenilikçi kişilere ve kurumlara verilen İstanbul Altın Değerler Ödülleri de sahiplerini buldu.

"Türkiye, enerjide bir üs olmaya yolunda ilerliyor”

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, dünyanın farklı ülkelerinden önemli isimlerin ve üst düzey yöneticilerin konuşma yaptığı, bakan ve bakan yardımcısı düzeyinde katılımların olduğu zirvenin iki gün boyunca dolu dolu geçtiğini söyledi.

Dünyanın var olduğu ilk günden bugüne kadar geçen sürede bu kadar sorunu bir arada hiç yaşamadığını dile getiren Değer, Kovid-19, Rusya-Ukrayna savaşı, Irak, Suriye ve Afganistan'daki karışıklıklar, iklim değişiklikleri, kamu güvenliklerinin sağlanamaması, gelir dağılımındaki adaletsizlik, barınma ve göç sorunu, yüz milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalması gibi problemlerden bahsetti.

Değer, "Bütün dünyada etkin ve yetkin insanları topluyoruz. Nasıl daha güzel bir dünya olabilir konusunu ele alıyoruz. İstanbul merkezli bir zirve ama tüm dünyanın problemlerinin tartışıldığı bir platform" diye konuştu.

Türkiye'nin tahıl krizinde oynadığı rolün öneminden bahseden Değer, şu anda enerjide bir üs olma yolunda ilerlediklerini, havacılıkta İstanbul Havalimanı sayesinde çok iyi bir ivme yakalandığını anlattı.

"Her yıl farklı bir ülkede Türkiye'yi anlatacağız"

Abdullah Değer, küresel değer zincirlerinin içine vicdanı ve insani değerleri koyduklarını, sürdürülebilir kalkınmayı esas aldıklarını belirterek," İstanbul Ekonomi Zirvesi daha somut, elle tutulur, gözle görülür birtakım projelere imza atılması için doğru paydaşları bir araya getiren bir platform." dedi.

Etkinliğe İskandinav ülkelerinden, Rusya'dan, KKTC'den, Afganistan'dan, Hindistan'dan, Türki Cumhuriyetlerden ve birçok ülkeden katılım olduğunu dile getiren Değer, 2023 Nisan'da Berlin'de İstanbul Ekonomi Zirvesi Türk-Alman Ekonomi Forumu'nu düzenleyeceklerini bildirdi.

Değer, her yıl aralık ayında İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin İstanbul'da düzenlendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bundan sonra nisan-mayıs aylarında her yıl farklı bir ülkenin başkentinde Türkiye'yi ve İstanbul'u, dünyaya bakışımızı, dünya problemlerinin nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağız. 'Daha güçlü bir Türkiye daha güzel bir dünya' şeklinde sloganımız var. Daha adil ve daha eşit bir dünya mümkün. Bu zirve kapsamında hedefimiz; dünya problemlerin çözüldüğüne ve uluslararası anlaşmaların imzalandığına şahit olmak."

Zirve kapsamında verilen ödüllere işaret eden Değer, firmaların bulundukları topluma ve doğaya kattığı değerlere göre onları seçtiklerini anlattı.

İstanbul Altın Değerler Ödülleri sahiplerini buldu

Gecede açılış konuşmalarının yapılmasının ve defile gerçekleştirilmesinin ardından 11 alanda ödüllerin verildiği törene geçildi.

"Sürdürülebilir Turizmde Öncülük Ödülü" Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına (TGA), "e-Mobilite Dönüşüm Öncüsü Ödülü" Zorlu Enerjiye, "Türkiye Turizmine Katkı Ödülü" Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB), "Yerel Ekonomiye Katkı Ödülü" Koluman Otomotive, "En İnovatif Katılım Bankası Ödülü" Vakıf Katılıma verildi.

Mersin-Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TÜİOSB) "Türkiye'nin İlk İhracat Odaklı Yeni Nesil Organize Sanayi Bölgesi Ödülü"ne, Pekhan İnşaat "Yeşil ve Sürdürülebilir Bina Ödülü"ne, Sanofi Türkiye "Sağlıkta İnovasyon ve Girişimcilik Ekosistemine Katkı Ödülü"ne, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) "İş Dünyasında Kadın Girişimcileri Buluşturan Kadın İletişim Ağı ile Ekonomiye Katkı Ödülü"ne layık görüldü.

"Otomotiv Sektöründe Elektrifikasyon Dönüşümü ve Sürdürülebilirlik Ödülü" Borusan Otomotivin, "Endüstride Dijital Dönüşüm Öncüsü Ödülü" ise Schneider Elektrik Türkiye'nin oldu.

Etkinlik, sanatçı Ferhat Göçer'in konseriyle sona erdi.