İstanbul, Ankara ve İzmir zirvede

Uluslararası emlak danışmanlık şirketi Knight Frank, 2022’nin üçüncü çeyreği itibariyle konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği ülkeleri açıkladı.

Yüksek enflasyon ve liradaki değer kaybı Türkiye'yi konut fiyat artışında zirveye taşıdı.

Knight Frank'ın 56 ülke ve bölgeyi kapsayan araştırmasına göre 2022'in Ocak – Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye yüzde 189'luk oranla konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu. İkinci sıradaki Estonya’da söz konusu dönemde fiyatlar yüzde 27,3 artarken, üçüncü sıradaki Macaristan’da artış oranı yüzde 23,7 oldu.

Yüksek enflasyona dikkat çekildi

Araştırmada, Türkiye'deki yüksek enflasyona dikkat çekilerek, nominal fiyat artışının yüzde yüzde 189.2 ama reel fiyat değişiminin ise (enflasyondan arındırılmış) yüzde 57.6 olduğu belirtildi.

Konut fiyatları dünya genelinde en çok gerilediği ülke ise yüzde 7.5’luk düşüşle Güney Kore oldu. Hong Kong’da yüzde 7.1, Peru’da ise yüzde 4,7 gerileme yaşandı.