İstanbul finali 3 günde Türkiye’ye 75 milyon euro getirecek

Daha önce oynanan final maçlarında kartlar üzerinden yapılan harcamaların verileri analiz edilerek yapılan çalışmaya göre; Şampiyonlar Ligi Finali, ev sahipliği yapan kente 3 günde yaklaşık 75 milyon euro getiriyor. Türk taraftarlar ise derbi günlerinde takımlarının mağazalarından normal zamanlara göre yaklaşık 3,5 kat daha fazla alışveriş yapıyor.

Mastercard ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ve Mastercard global marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo da katıldı.

Etkinlikte konuşan Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Mastercard olarak 30 yıla yakın bir süredir ana sponsoru olduğumuz UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne bu yıl İstanbul’da ev sahipliği yapacağız.

Mastercard olarak, son üç final maçına ev sahipliği yapan şehirlerdeki kart harcamalarını inceledik. Türkiye’nin geçtiğimiz seneki 44 milyar Euro’luk toplam turizm geliri ve İstanbul’un aynı dönemde toplam turist harcamalarındaki yüzde 40’lık payını göz önüne aldığımızda, finalin oynandığı hafta sonu, taraftarların 75 milyon Euro’luk harcama gerçekleştireceğini ön görüyoruz” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Murat Çağrı Süzer ise, “Futbol bugün sadece bir spor değil, doğrudan ve dolaylı olarak etki ettiği sektörlerle birlikte dev bir endüstri.

Futbolun hem yerel hem küresel anlamda ülke ekonomilerine de katkı sağladığı bir gerçek. Ödeme sistemleri de futbolun bu dev ekosistemi içinde futbolseverlerin, taraftarların en fazla etkileşim içinde olduğu sektörlerden biri. Futbol tutkusu ülkemizde ön planda ve taraftarlık olgusu, kitleleri takım tutmanın ötesinde marka tercihlerine, alışveriş alışkanlıklarına kadar etkiliyor.

Garanti BBVA olarak biz futbolun yarattığı bu etkiyi, trendleri ve harcama alışkanlıklarını, 25 milyonu aşan kart müşterimiz nezdinde net şekilde gözlemleyebiliyoruz.” dedi. Etkinlik kapsamında Mastercard marka elçisi Portekizli eski milli futbolcu Luís Figo da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin soruları yanıtlayan Figo, “Dünyanın her yerinde futbol tutkusu, insanları bir araya getiriyor.

Futbolu merkezine alan bu denli büyük ve keyifli etkinliklerde Mastercard ile bir araya geldiğim için çok mutluyum. İstanbul finali yaklaştıkça tıpkı Türkiye'deki futbolseverler gibi benim de heyecanım artıyor. Türk taraftarlarla aynı duyguları hissetmek harika. Bu birlikteliğin benim ve buradaki herkes için unutulmaz bir deneyim olmasını diliyorum.” dedi.