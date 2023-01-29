İstanbul Mobilya Fuarı'na büyük ilgi

24-29 Ocak'ta Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı olarak gerçekleşen ve Türk fuarcılık tarihinin en büyük fuarı olan IIFF 2023 İstanbul Mobilya Fuarı, mobilya sektörünü iki ayrı fuar merkezinde buluşturdu.

Fuar, Mobilya Dernekleri Federasyonu desteği, Tüyap Tüm Fuarcılık ve Mos Fuarcılık iş birliğiyle 28 salonda gerçekleşti. 120 bin metrekare alanda ve 3 binin üzerinde markanın katılımıyla gerçekleşen IIFF 2023, 150'ye yakın ülkeden 20 binin üzerinde yabancı olmak üzere 140 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, IIFF 2022 İstanbul Mobilya Fuarı'nın; yurt içinden 107 bin, yurt dışındaki 138 ülkeden yaklaşık 14 bin olmak üzere toplam yaklaşık 122 bin ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, 850 katılımcı ve 3 bini aşkın markanın yer aldığı fuarda 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temelinin atıldığını bildirdi.

"Bu yıl 6,5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ihracat hedefimize önemli ölçüde ulaştık"

Balcı, "Geçen yıl hem yurt dışından hem de ülkemizden büyük ilgi gören fuarımıza bu yıl geçen yıla oranla daha büyük ilgi oldu. Mobilya sanayisi için çok önemli olan bu fuarda yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerimizi en iyi şekilde ağırladık ve yeni iş anlaşmalarına imza attık. Avrupa'nın en büyük ve dünyanın 3. büyük olan fuarda bu yıl 6,5 milyar dolar olarak belirlediğimiz ihracat hedefimize önemli ölçüde ulaştık." ifadelerini kullandı.

Türk mobilya sektörünün son yıllarda sürdürdüğü gelişim potansiyelinin tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Balcı, şunları kaydetti:

"Avrupa'da ve dünyada ürünlerimiz, modellerimiz büyük ilgi görüyor. Her yıl katlayarak büyüyen Türk mobilya sanayisinin bu hızla ve potansiyelini arttırdığı sürece en kısa zamanda dünya sıralamasında ilk 3 sıraya yerleşeceğine inanıyorum.

Misafirlerimiz; fuarda trend ve moda olacak 2023 yılının en modern-modüler, yatak-baza, bahçe mobilyaları, ofis-okul mobilyaları, aksesuar ve kumaş kategorilerindeki ürünleri İstanbul Fuar Merkezi'nde görebilecek. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde ise modern-modüler mobilyalar, lüks mobilyalar ve çocuk genç odası mobilyaları kategorilerinde binlerce ürün çeşidini yakından inceleme fırsatı buldular."