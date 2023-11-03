İstanbul Tech Week teknoloji dünyasının nabzını tuttu

Istanbul Tech Week, bu yıl da teknoloji odaklı zengin içeriğiyle düzenlendi. Teknoloji meraklıları ile bu alanda çalışan farklı sektör ve seviyelerden katılımcıları “teknoloji” şapkası altında buluşturan Istanbul Tech Week’te global ve yerel uzmanlar ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi. Başarı ve başarısızlık hikayeleri ile networking fırsatlarının da değerlendirildiği etkinliğin ilk gününe toplam 850 katılımcı ilgi gösterdi.

“Yapay zeka insanların işlerini hiçbir zaman elinden almayacak”

Istanbul Tech Week’in ilk gününde açılış konuşmasını Analytics Center & İstanbul Tech Week Yönetim Kurulu Üyesi Başak Tulga Önen gerçekleştirdi. Önen, yapay zeka konusuna değinerek şunları söyledi: “Üretici yapay zeka, geçtiğimiz seneye damgasını vurdu. Özellikle ChatGPT, Kasım 2022’de piyasaya sürüldüğünde beş gün içinde bir milyondan fazla kişi denemek için uygulamada oturum açtı. İki ay içerisinde de 100 milyon kullanıcıya ulaştı. 2023’ün ilk beş ayında ise üretken yapay zekaya 12 milyar dolar yatırım yapıldı. Üretken yapay zekanın bize sunduğu müthiş fırsatlar var. Bundan 5-6 sene önce yapay zekanın, rutin ve emek yoğun işlerin yerini alacağı konuşuluyordu. Şimdi ise üretken yapay zeka ile birlikte rutin olmayan, analitik ve bilgi yoğun çalışmaların yerini alacağı konuşuluyor. Yapay zeka insanların işlerini hiçbir zaman elinden almayacak. Çünkü yeni işler oluşacak. Bu noktada yapay zekayı kullanan insanlar kullanmayan insanların yerini alacak” ifadelerini kullandı.

“Sürekliliği olan teknolojik gelişmeleri müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz”

Ardından “Dijital CEO’ların Gündemi” panelinde DP Eurasia Grup CEO’su Aslan Saranga, Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme CEO’su Eda Uluca Özcan konuşmalarını yaptı. Eren Çamurdan, “İşimiz çok değişkenlik gösteriyor ve teknoloji her ürünümüzde var. Müşterinin en yoğun iletişimde olduğu sektörde faaliyet gösteriyoruz. Bu kapsamda sürekliliği olan teknolojik gelişmeleri müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Araştırmalar, markaların samimi olmak zorunda olduğunu söylüyor. Dolayısıyla müşterinin hayatında değer yaratmak zorundasınız. Fark yaratmadan ya da dijital ortamda ilgi çekebilecek değişiklikler yapmadan yerinizde sayıyorsunuz. Perakende sektörünün de en büyük riski bu. Tüketici, işlerimizin öncüsü konumunda yer alıyor. Beklenti ve talepler de sürekli tüketicilerden geliyor. Boyner olarak tüketicilerin aklında yer edinebileceğimiz, 360 derece bir süreç yaratmak istiyoruz” diye konuştu.

“Çalışanları tekrar eden işlerden çektikçe daha fazla inovasyon yapabilecekleri bir alan açabileceğiz”

Mentoro Platform Kurucu Ortağı Şahin Tulga, “Strateji Tasarımında Yapay Zekayı Kullanmak” konulu konuşmasında yapay zekanın stratejide kullanımına ilişkin önemli bilgiler verirken, “Veriyi İçine Çek, İçgörüyü Dışarı Solu” panelinde SnA Consulting Analitik Danışmanlık Direktörü Ali Serbest, Vodafone Veri ve Analitik Direktörü Bahar Karaoğlu, P&G Türkiye Kafkasya ve Orta Asya Bilgi Teknolojileri ve Küresel İş Çözümleri Direktörü Merve Çakır Aksoy ve Hayat Finans Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz katılımcılar ile buluştu. Merve Çakır Aksoy, veriyle ilgili yaptığı konuşmada “Günümüzde veri, ekonominin yeni petrolü fakat ham petrolün ta kendisi. Dolayısıyla veriyi işlemeden kullanamıyoruz. P&G olarak veri ve analitik konusunda cesur adımları erken yıllarda attık. İnovasyon, kültürümüzün bir parçası. İnovasyonu da veri ve teknolojiyle besliyoruz. Veriyle teknolojiyi kullanmadaki birinci esasımızı iş hedeflerimiz oluşturuyor. Veriyi hedeflerimizle doğru şekilde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Şirket olarak çalışanların robotlarla yer değiştireceğini düşünmüyoruz fakat bilgi birikimlerini artırmayı misyon edinmiş vaziyetteyiz. Çalışanları tekrar eden işlerden çektikçe daha fazla inovasyon yapabilecekleri bir alan açabileceğiz” dedi.

Bahar Karaoğlu ise “Vodafone’da birçok çözümü halihazırda yıllardır gerçekleştiriyoruz. Birkaç senedir özellikle sıkı takip ettiğimiz KPI’ları tahminlemeye çalışıyoruz. Ayrıca bu sene özelinde kişiselleştirme konusuna emek harcıyoruz. Bu kapsamda Vodafone, telekomünikasyon şirketinden öte bir teknoloji şirketi olmaya doğru evriliyor. E-ticaret, seyahat, oyun gibi çeşitli alanlarda hizmet veriyoruz. Tüm bu yeni alanlar için yeni dikey analitikler yapıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Ödeme sistemlerinde artık müşteri merkezde duruyor”

Etkinlikte bir sonraki konuşmacı Finberg Yatırım Yöneticisi Gaye Ör, “Bilmeniz Gereken 10 FinTech Eğilimi” temalı konuşma gerçekleştirdi. “Ödeme Teknolojilerinde İnovasyon için Yer Var Mı?” panelinde ise PWC Strategy & Türkiye Dijital Hizmetler Lideri Yusuf Bulut, Aktif Tech Genel Müdürü Özgür Bilgin, Octet Türkiye CEO’su Derya Ekemen Fidan ve ON Dijital Bankacılık Açık Bankacılık Bölüm Başkanı Kemal Yavuzçetin ödeme teknolojilerinin geleceğine ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu. Özgür Bilgin, konuşmasında şunları söyledi: “İnovasyon, ödeme sistemlerinde sanılanın aksine henüz emekleme aşamasında. Pandemiyle birlikte müşteri harcamalarındaki değişiklik, inovasyonun yönünü değiştirdi. Bankaların tekelinde olan ödeme sistemleri araçlarında artık müşteri merkezde duruyor. Dolayısıyla müşterilerin elindeki finansman kaynaklarını kullanabileceği çok fazla enstrüman var. Bu doğrultuda bir gelecek öngörüyoruz.”

Derya Ekemen Fidan ise ödeme sistemlerine ilişkin “Türkiye’nin ihtiyaç analizine baktığımızda vadeli ödeme trendini görüyorduk. Ekonomik koşullar da bunu yıllarca destekledi. Pandemiyle birlikte herkes dijital ödeme yöntemlerine kaydı. Regülasyonlar değişti ve böylelikle dijital ödeme, B2B’de daha fazla hayatımıza girdi. Bu kapsamda yurt içindeki ticaretin vadeli çekle ödenme oranının yüzde 45’lere gerilediğini, kredi kartıyla ödemenin daha fazla arttığını görüyoruz” diye konuştu.

“İnsan, mühendislik pratikleri ve teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapıyoruz”

Etkinliğin öğleden sonraki oturumları da birçok kritik konuya ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Techcareer.net Yönetici Ortağı Okan Ay, “Yazılımcı ve İşveren Araştırması: TechReport 2023” temalı konuşmasında önemli bilgiler verdi. Akabinde düzenlenen “Dijital Bankacılıkta Neler Yeni?” panelinde İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi & FinTech İstanbul Kurucu Ortağı Selim Yazıcı, Kuveyt Türk Katılım Bankası Dijital Bankacılık Grup Müdürü Dr. Okan Acar, Hayat Finans Kurumsal İletişim ve Müşteri Deneyimi Direktörü Gülhan Cantürk ve Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Gökçay konuştu. Gökhan Gökçay, dijital bankacılık konusunda şunları söyledi: “Bugünün teknolojisinde tüm bankalar dijital ve hepsi inovasyon yapıyor. Akbank olarak Türkiye’yi geleceğe taşıyan öncü kurum olma vizyonuyla büyük bir heyecan içinde çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti ve müşteri beklentisini aşan deneyim bizim için önemli bir başarı kriteri. Bu noktada insan, mühendislik pratikleri ve teknolojik altyapıya önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu vizyon doğrultusunda dijital bankacılık dünyasında önemli gelişmeler kaydettik. Son iki yılda müşterilerimizin mobil uygulamamıza giriş sayısı 2,5 kat arttı. Müşterilerimiz, şubeye gitmeden finansal işlemlerin yüzde 96’sını yapabiliyor. Bankacılıkta müşterilere sunduğumuz ürünler için uçtan uca çalışan otonom ekiplerimiz var. Bu da daha esneklik ve hızı beraberinde getiriyor.”

“Altyapınızı Modernleştirmeye Yönelik Pratik Bir Kılavuz” konulu panelde Demirören Teknoloji Veri Analitiği Direktörü Koray Kocabaş, AWS Türkiye Ülke Müdürü Burak Aydın, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru ve HPE Türkiye, Balkanlar Kafkaslar & Orta Asya Bölgesi Genel Müdürü Güngör Kaymak konuşmalarını yaparken, “Müşteriyi Çekmek, Elde Edilen Değeri Maksimize Etmek” panelinde ise Primer Consultancy Kurucu Ortağı Arda Sesli, Response DGA CEO’su Murat Durak, sahibinden.com CMO’su Nazım Erdoğan ve Nesine.com Genel Müdür Yardımcısı Arda Uysal yer aldı.

“Türkiye Girişimcilik Ekosisteminin Dünü, Bugünü, Yarını” konulu günün son panelinde Endeavor Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Gökçe Avukatlık Ortaklığı, Kurucu ve Yönetici Ortağı Görkem Gökçe, İş Bankası Grubu Yeni Nesil Girişimcilik Başkanı Barış Karakullukçu ve iyzico, Pazarlama Direktörü İpek Regay deneyimlerini aktardı.