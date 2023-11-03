İstanbul'da bir ailenin aylık yaşama maliyeti 46 bin lira

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı, dört kişilik bir ailenin mega kentteki bir aylık yaşama maliyetini hesapladı.

Buna göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 76,69 artarak 45.956 liraya ulaştı.

İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,13, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 66,53 oranında arttı.

İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti bir ayda 1.395 lira artmış oldu.

Önceki yılın ekim ayına göre fiyatı en çok artan ürün yüzde 145,86'yla zeytinyağı olurken, bunu yüzde 120,47'lik artışla temizlik ürünleri takip etti.