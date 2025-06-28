İstanbul’da meyve el yakıyor: Tezgâhta fiyatlar rekor kırdı

Yaz mevsimiyle birlikte meyve tezgâhlarında çeşitlilik artsa da fiyatlar tüketiciyi sevindirmedi. Özellikle İstanbul'da meyve fiyatları cep yakıyor.

Meyve fiyatlarının artışındaki temel neden olarak nisan ayında üretim bölgelerinde meydana gelen don olayları gösteriliyor.

Meyve miktarı azaldı

Meyve rekoltesinin düşmesi, piyasaya çıkan meyve miktarını azaltarak fiyatların yükselmesine yol açtı. Üretimin az olması nedeniyle özellikle bazı meyveler marketlerde rekor seviyelere ulaştı.

Kiraz ve armut, şu an en yüksek fiyatla satılan meyveler arasında yer alıyor. Kirazın kilogram fiyatı marketlerde 500 ila 600 TL arasında değişirken, armut 180 ila 200 TL arasında satılıyor.

Diğer meyvelerde de benzer bir tablo söz konusu. Nektarinin kilosu 200-220 TL, üzüm 150-200 TL, şeftali ise 180 TL civarında satılıyor.

"Fiyatlarda düşüş beklenmiyor"

Hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, yaz aylarında genellikle ucuzlayan meyve fiyatlarının bu yıl yüksek seyrettiğini belirterek, önümüzdeki günlerde de düşüş beklemediklerini ifade etti:

"Bu dönemde çok az bölgeden meyve geliyor. Kayısı Malatya'dan gelmiyor Mersin'den geliyor. 15 gün sonra İstanbul'da kayısı bulamazsınız. Şu anda üzüm mevsimi ama fiyatlar yüksek.

Normalde bu aylarda fiyatlar düşük olurdu ama don vurduğu için yüksek. Biz toptan satış yapıyoruz. Fiyatlarımız meyvesine göre 100 TL, 80 TL, 200 TL değişiyor. Kiraz bizde 350 lirayken marketlerde 500 600 TL satışı var.

En ucuz meyve karpuz. Elmanın mevsimi olmadığı için şu anda fiyatı daha yüksek, kilo fiyatı ise 100 TL. Fiyatlar düşmez, meyve bu sene sıkıntı. Şu anda en yüksek olan meyve armut ve kiraz."