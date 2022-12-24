İstanbul'dan 2,7 milyon tonu aşkın yük taşındı

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 11 aylık döneminde düzenlenen seferlerle taşınan toplam yük miktarı iç hatta 290 bin 42, dış hatta 2 milyon 420 bin 919 olmak üzere 2 milyon 710 bin 961 ton olarak hesaplandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre 2,7 milyon tonluk kargonun 2 milyon 331 bin 639 tonu İstanbul Havalimanı’ndan 320 bin 273 tonu ise Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan nakledildi. Atatürk Havalimanı'ndan ise yılın 11 ayında toplam 59 bin 49 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.