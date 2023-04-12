İstanbul’dan sanayi ihracatı 8 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, İstanbullu şirketlerin dış satımı, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artarak 9 milyar 425 milyon dolara ulaştı.

İstanbul'u, 1 milyar 801 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 509 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 348 milyon dolarla İzmir ve 1 milyar 87 milyon dolarla Ankara izledi. Mart ayında sanayi sektörü 17 milyar 230 milyon dolarlık ihracata imza atarken, söz konusu dış satımın 8 milyar 129 milyon dolarını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. Bu dönemde İstanbul'un sanayi sektörü ihracatındaki payı yüzde 47,1 oldu. Kentin sanayi ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı.

Geçen ay İstanbul'dan kimyevi maddeler ve mamulleri 1 milyar 671 milyon, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 428 milyon, otomotiv endüstrisi 773 milyon 916 bin, elektrik ve elektronik 757 milyon 983 bin, çelik sektörü 670 milyon 346 bin, mücevher sektörü 648 milyon 394 bin, demir ve demir dışı metaller 639 milyon 277 bin, tekstil ve ham maddeleri 394 milyon 214 bin, makine ve aksamları 339 milyon 104 bin, iklimlendirme sanayi 260 milyon 421 bin, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 233 milyon 713 bin, deri ve deri mamulleri 139 milyon 784 bin, gemi, yat ve hizmetleri 94 milyon 543 bin, halı sektörü 65 milyon 847 bin, diğer sanayi ürünleri 11 milyon 66 bin dolarlık ihracat yaptı.

İstanbul'un en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke, 754 milyon 835 bin dolarla Almanya oldu. İstanbul'un ardından mart ayında en fazla sanayi ihracatını gerçekleştiren il 1 milyar 738 milyon dolarla Kocaeli oldu.