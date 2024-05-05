İstanbullunun ekonomik durumu vahim: Borca batıyor...

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'İstanbul Barometresi Mart 2024' raporunu yayımladı.

Rapora göre, Mart ayında İstanbulluların yüzde 65,9’u İstanbul’un gündeminin 31 Mart yerel seçimleri olduğunu söylerken, yüzde 20,4’ü ise ekonomik sorunları ifade etti.

Raporda İstanbulluların yüzde 52’sinin kredi kartı borcunun asgari veya daha az miktarını ödeyebildiğil belirtildi.

İstanbul’da kredi kartı sahiplerinin yüzde 33,9’u borcun asgari tutarını ödeyebildiğini söylerken, yüzde 5,4’ü asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda, yüzde 4,1’i asgariden az miktarda ödeme yapabildiğini belirtti.

Kredi kartı sahiplerinin yüzde 8,6’sı ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade etti.

Satın alınan gıda miktarı azaldı

İstanbulluların yüzde 17,9’u bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 13,7’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 47,4’ü kıt kanaat geçinebildiğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 60,9’u satın aldığı gıda miktarının azaldığını belirtirken, yüzde 97,8’i ekonomik sebeplerle gıda çeşidini azalttığını belirtti.