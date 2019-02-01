İstanbul'un caddeleri toparlanıyor

01 Şubat 2019

Gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman&Wakefield, Avrupa yakasında İstiklal Caddesi ve Rumeli, Teşvikiye, Vali Konağı ve Abdi İpekçi'yi kapsayan Nişantaşı Bölgesi ile Anadolu yakasındaki Bağdat Caddesi olmak üzere İstanbul'un 3 ana caddesini inceleyen "İstanbul Alışveriş Caddeleri" raporunun beşincisi yayımladı.

Buna göre 2017 yılında caddeler toplamında 65 olan kentsel yenileme çalışmaları azalarak 2018'de 60'a düştü. Yine caddeler toplamında 2017'de boş olan 122 mağazanın 58'i geçen yıl itibariyle kiralandı. 2018'deki kiralamaların yüzde 35'i giyim ve ayakkabı sektöründe gerçekleşti.

Üç ana cadde genelinde 2017'de 132 mağazada faaliyet gösteren uluslararası marka sayısı, geçen yıl yüzde 24 artışla 164'e çıktı. Söz konusu caddelerde 2017 yılında 109 olan kiralama işlemi ise 2018'de 139'a yükseldi.

İstiklal'de boş mağaza sayısı 4 yılın dip seviyesinde

İstanbul'un en önemli lüks perakende merkezi olan Nişantaşı Bölgesi'ndeki 35 boş mağazanın yarısı geçen yıl kiralandı.

Ticaret ve kültür merkezi İstiklal Caddesi de, azalan güvenlik sorunları ve bakıma alınan nostaljik tramvayın yeniden açılmasıyla iyileşme sinyalleri veriyor. En kalabalık cadde olan İstiklal'de, kiralama işlem sayısı bir önceki yıla benzer seyretse de, boş mağaza sayısı 2015'den bu yana ilk kez bu kadar düşük kaydedildi.

2018'de toplam 35 kiralama işlem gerçekleşen cadde üzerinde boş mağaza sayısı 18 oldu. Rapora göre, 2018 itibariyle özellikle giyim ve ayakkabı mağaza sayılarında artış kaydedilen caddede ayrıca, yeme-içme sektörü büyümesini sürdürdü.

Anadolu Yakası'nın ana perakende merkezi olan Bağdat Caddesi'nde ise son bir yıl içinde boş olan 59 mağazanın yarıya yakını kiralandı. Toplam 54 kiralama işleminin 45'i yeni giriş, 6'sı yer değiştirme ve 3'ü de mevcut markaların büyümesi veya yenileme projesi olarak kaydedildi. Öte yandan geçen yıl Bağdat Caddesi'ndeki uluslararası marka sayısı 45'ten 60'a çıktı.