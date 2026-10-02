İstanbul'un eylül ayı zam şampiyonu belli oldu!

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İstanbul'da eylülün zam şampiyonu belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, ay boyunca takip edilen 336 ana ürünün 207'sinde fiyat yükselirken, 43 üründe düşüş kaydedildi.

Listenin ilk sıralarında yeni eğitim döneminin etkisiyle özel okul ücretleri yer aldı. Ayın en fazla ucuzlayan ürünü ise erik oldu.

Özel üniversite ücretlerinde yüzde 55'i aşan artış

Eylülde en yüksek aylık artış yüzde 55,21 ile özel üniversite eğitim ücretlerinde gerçekleşti. Özel lise ücretleri yüzde 50,51, özel ilköğretim ücretleri yüzde 48,72 yükselirken, okul kıyafetlerindeki artış yüzde 26,7'yi buldu. Çocuk pantolonunda da fiyatlar yüzde 24,3 arttı.

Eğitim kalemlerinin ardından patlıcan yüzde 22,85, akaryakıt yüzde 20,66 ile öne çıktı. Battaniye yüzde 14,69, özel televizyon yayın hizmetleri yüzde 13,37, ıspanak yüzde 12,59 ve cep telefonu yüzde 10,49 zamlandı.

Bulaşık makinesindeki artış yüzde 10 olarak ölçülürken, benzinli otomobilde yüzde 8,35, benzinde yüzde 8,17, kalemde yüzde 6,56 ve yumurtada yüzde 6,46'lık yükseliş kaydedildi.

En fazla erik ve üzüm ucuzladı

Fiyatı gerileyen ürünlerin başında ise meyve ve sebzeler geldi. Erik, bir önceki aya göre yüzde 28,32 ucuzlayarak eylülün fiyatı en fazla düşen ürünü oldu. Üzümde yüzde 23,45, çarliston biberde yüzde 20,81, sivri biberde yüzde 20,8 ve kuru soğanda yüzde 18,76'lık gerileme yaşandı. Araç kiralama ücretleri de yüzde 22,98 düştü.

Aynı dönemde armut yüzde 14,92, yeşil soğan yüzde 14,72, limon yüzde 14,32 ucuzladı. Kavunda yüzde 8,54, dolmalık biberde yüzde 7,62, karpuzda yüzde 7,52, kabakta yüzde 6,58 ve elmada yüzde 6,04'lük fiyat düşüşü görüldü.

Ulaşım tarafında da gerileme yaşandı. Şehirlerarası otobüs biletleri eylülde yüzde 6,89, uçak biletleri ise yüzde 6,45 ucuzladı.