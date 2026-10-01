Juventus'a 7 yılda 1 milyar euro yetmedi: Yeni kaynak için düğmeye basıldı

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, mali yapısını güçlendirmek amacıyla yeni bir sermaye artırımına hazırlanıyor. Kulüp, hissedarlarından 250 milyon euroya kadar sermaye artırımına onay vermelerini isteyecek.

Juventus tarafından yapılan açıklamaya göre, yönetim kuruluna 2026 yılı sonuna kadar bir veya birden fazla dilim halinde sermaye artırımı gerçekleştirme yetkisi verilmesi planlanıyor.

250 milyon euroluk yeni kaynak

Sermaye artırımından sağlanacak kaynağın kulübün öz kaynak yapısının ve sportif rekabet gücünün güçlendirilmesinde kullanılması hedefleniyor. Kaynağın ayrıca Torino'daki stadyum dahil olmak üzere stratejik gayrimenkul varlıklarında yapılabilecek yatırımları desteklemesi ve kulübün mali sürdürülebilirliğini iyileştirmesi amaçlanıyor.

Juventus'un hakim hissedarı Agnelli ailesinin holding şirketi Exor da sermaye artırımına destek verecek. Kulüp hisselerinin yaklaşık yüzde 65'ini elinde bulunduran Exor, Juventus'a ilk etapta 60 milyon euro kaynak aktaracak.

Juventus'un zararı 66 milyon euroya çıktı

Kulübün mali tablolarında zarar sürüyor. Juventus, 30 Haziran'da sona eren mali yılda 66 milyon euro zarar açıkladı. Bir önceki mali yılda kulübün zararı 58,1 milyon euro olarak kaydedilmişti.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan Juventus, içinde bulunulan mali yılda da zarar açıklamayı bekliyor. Kulüp, sonraki iki yılda ise mali görünümde "kademeli bir iyileşme" öngörüyor.

7 yılda yaklaşık 1 milyar euro kaynak

Juventus'un mali yapısını güçlendirmek amacıyla son yıllarda önemli miktarda kaynak sağlandı. Yatırımcıların son yedi yılda kulübe aktardığı toplam tutar yaklaşık 1 milyar euroyu buldu.

Buna karşın Juventus uzun süredir yıllık kâr açıklayamıyor. İtalyan kulübü son kez 2016-2017 mali yılında yılı kârla tamamlamıştı.