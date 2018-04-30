İstihdama KOBİ dopingi

30 Nisan 2018

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) "71. İstihdam İzleme Bülteni" yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) ocak ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) şubat ayı verileri değerlendirilerek hazırlanan bültende, kayıtlı istihdam ve iş yeri sayılarındaki değişikliklere yer verildi.

Buna göre, ocak ayında, geçen yılın aynı ayına göre 4/a sigortalı çalışan sayısında toplamda 1 milyon 102 bin kişilik artış oldu. Bu artış büyük ölçüde, çalışan sayısının son bir yılda 903 bin kişi arttığı KOBİ'lerden kaynaklandı. KOBİ'ler, son bir yıldaki istihdamın yüzde 82'sini gerçekleştirdi.

Sigortalı ücretli çalışan sayısında en fazla artış 185 bin kişi ile bina inşaat sektöründe oldu. Bu sektörü 78 bin kişilik artışla eğitim, 68 bin artışla kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik, 61 bin artışla perakende ticaret, 55 bin kişilik artışla bina ve çevre düzenleme faaliyetleri sektörleri takip etti.

En fazla çalışan İstanbul'da arttı

İstanbul, 186 bin kişilik artışla sigortalı ücretli çalışan sayısı en fazla artan il oldu. İstanbul'u 74 bin artışla Ankara, 66 bin artışla İzmir, 45 biner artışla Bursa ve Antalya izledi.

Çalışan sayısı en hızlı artan sektör ise yüzde 111,5 ile kamu yönetimi ve savunma, zorunlu sosyal güvenlik sektörü olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA