İstikrar riski, 'dolarizasyon' ile yükseliyor: Enflasyonda büyük tehlike: Dolar iştahı yeniden arttı

ABD'li finans ajansı Bloomberg, Türkiye'de dolarizasyonun yeniden arttığını ve bunun Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesini zorlaştırdığını yazdı. Buna göre Türkler dövize yönelmeye başlayarak liraya olan güveni azalttı.

Barclays'ın TCMB ve BDDK verilerinden yaptığı hesaplamalara göre, son beş hafta içinde Türkiye'de yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 4,1 milyar dolar arttı. Bu artışın büyük bölümü şirketlerden gelirken, geçen hafta hane halkının döviz talebi önemli bir artış gösterdi.

Mart ayından bu yana döviz mevduatları yerel para birimi varlıklarına olan güvenin artmasıyla 24 milyar dolar kadar düşmüştü. Ancak, Barclays ekonomisti Ercan Ergüzel, döviz mevduatlarında son haftalarda yaşanan artışın "önemli bir trend değişikliği" olabileceğini belirtiyor.

Özellikle dolarizasyonun yeniden başlaması, piyasalar için kötüleşen beklentilerin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Goldman Sachs ekonomistleri, dolarizasyonun hızlanmasının ve enflasyonist baskıların artmasının, Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceğini söylüyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, dolar hesaplarına dönüşümün bir dereceye kadar beklenir olduğunu ve mevcut dönüşümün bu beklentiler dahilinde gerçekleştiğini ifade ediyor. Dolar mevduatlarındaki artış, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış ve şirketlerden gelen mevsimsel talebin artmasıyla açıklanıyor.

Mevduat faizlerinin yüksekliği TL cinsinden tasarrufları artırmaya çalışırken, 3 aya kadar vadeli TL mevduatların ortalama faiz oranı, nisan ayındaki yüzde 69 zirveden düşerek 9 Ağustos itibariyle yüzde 59'a geriledi.

İstanbul Kapalıçarşı'daki tüccarlar, dolara olan talebin arttığını belirterek bankalararası piyasadan daha yüksek oranda dolar sattı. Devlet bankaları da iç talebi karşılamak için pazartesi ve salı günleri yaklaşık 3 milyar dolar sattı.