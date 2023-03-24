İşveren kıdem tazminatı için KGF desteği bekliyor

Çamur, yaptığı açıklamada; nisan ayı maaşını almak isteyen ve 30 günlük yasal süreleri dolmak üzere olan EYT'lilere ödenecek kıdem tazminatıyla ilgili işverenlerin köşeye sıkıştığını kaydetti.

EYT'lilere ödenecek kıdem tazminatı için işverenin, KGF'nin destek paketini beklediğini aktaran Çamur, işverenin yükünün hafifletilmesini istedi. Çamur, sorunun hızlı şekilde çözüme kavuşmasını ve mağduriyetin sona ermesini talep ederek, şunları kaydetti: "KGF'den, kredilerin açılması için hızlı hareket edilmesini, çalışanlarımızdan ise sabır bekliyoruz.

Kıdem tazminatı yükü çoğu işletme için altından kolay kalkılabilecek bir mali yük değil. Sadece ödenecek tazminatlar açısından değil, ayrılacak nitelikli personel açısından da işletmeleri zorlu günler bekliyor. EYT'li arkadaşlarımızın bir bölümü emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecekken, kıdemli çalışanlarımızın önemli kısmı dönmeyecek. Onların boşluğunu tamamlamak da hiç kolay olmayacak, oluşacak zararın telafisi zor olacak."