İşverenlerin asgari ücret tahmini belli oldu!

Türkiye'de 16 milyona yakın asgari ücretli merakla 2025'teki zammı bekliyor. İşverenler ise şimdiden kafalarındaki rakama göre yeni yılın bütçesini çıkarıyor. Peki 2025'te asgari ücret ne kadar olacak? İşte işverenin kafasındaki rakam...

Allservice Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akyüz, işverenlerin çalışanlarını kaybetmemek için çeşitli stratejiler geliştirdiğini belirterek maaş iyileştirmeleri ve primlere işaret ediyor.

Asgari ücret minimum 25 bin 500 TL olacak

İşsizlik verilerinin yaz aylarında düştüğünü söyleyen Akyüz, “Asgari ücret artışında tahmin minimum 25 bin 500 seviyelerinde ve iş verenler 2025 bütçelerini bu minvalde planlanmaya başladı. Ancak özellikle hizmet ve üretim sektöründe bu rakamlarla firmaların iş gücü azaltmadan yola devam etmesi mümkün görünmüyor. 2025 yılının hem işverenler hem de işçiler için oldukça sıkıntılı geçeceği kanaatindeyim” dedi.

Bakan Işıkhan 'satın alma gücüne' işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da konuyla ilgili, aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalara başlayacağını duyurdu. Asgari ücretin çalışanların satın alma gücünü koruyacak tutarda olmasının çok önemli olduğunu belirten Işıkhan, "Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum” dedi.