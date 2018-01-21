İtalyan şef gitti, Azeri işadamı geldi

21 Ocak 2018

KERİM ÜLKER

Büyük hayallerle gelip Türkiye’deki yeme-içme sektöründe tutunamayan önemli markalardan biri Carluccio’s. Aralarında dünyaca ünlü şef Jamie Oliver gibi isimleri yetiştiren Antonia Carluccio tarafından kurulmuş bu marka, 2012’de Türkiye’ye ilk şubesini açtığında 10 tane daha kuracağını açıklamıştı. 6 restoran kurdu, 5’ini kapattı. Geriye bir tek Atatürk Havalimanı’ndaki kaldı.

Kanyon AVM’deki son kapanan restoran ve Carluccio’s’un hikayesini sizlere kasım ayında DÜNYA Gazetesi’nde duyurmuştuk. Tıpkı öğrencisi Jamie Oliver’a ait Jamie’s Italian’ın Türkiye’den gidişi gibi, İtalyan şefin de gidişi sektörde ciddi tedirginlik yaratmıştı. İşte o boşluğu şimdilerde Azeriler kapatıyor. Son dönemde Azerbaycanlı işadamlarının Türkiye'de yeme-içme pazarına ilgisi biliniyor.

Carluccio’s’un yerine Clorophilla

Kanyon’da kapanan Carluccio’s’un yerini gelen işadamı da Azerbaycan’ın ünlü ailelerinden birinin üyesi. Tamamen doğal ürünlerin mönülerde yer alacağı bu yeni restoranın adı ise Clorophilla… Azeri işadamının restoranı hummalı bir çalışma içerisinde. Önümüzdeki birkaç gün içinde de görkemli bir açılışa sahne olacak. Görkemli demişken akla Carluccio’s’un açılışı geliyor. Usta şefin 2012’deki açılışı bile basında geniş yer bulmuştu. Özellikle havai fişekli gösteriler… Umarım Azerbaycanlı işadamının açacağı Clorophilla’in ömrü Carluccio’s kadar kısa olmaz.