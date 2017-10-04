İthal samanda sevkiyat başladı

04 Ekim 2017

İzmir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Bulgaristan'dan 9 bin tonluk saman ithal etmek üzere yaptığı anlaşmanın ardından ilk ürün sevkiyatı İzmir Limanı'na yapılmaya başlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, hayvancılıkla ilgisi olmayan kesimlerin bu alana girmesiyle yem dengesinin bozulduğunu söyledi.

Eskiyörük, "Her çiftçi, hayvanlarına yetecek kadar otunu, samanını, mısırını kendisi eker biçerdi. Ancak hayvancılığa dışarıdan gelen firmalar, hiç üretimleri olmadan piyasaya girince ne saman yetti ne sılaj ne de yonca" dedi.

"İthalat çözüm değil. Bundan kurtulmalıyız" diyen Eskiyörük, "Elimizde tüm Türkiye'yi doyuracak tarım alanımız var. Bunu doğru planlasak yeter. Tüketiciyi korumak için önce üreticiyi korumak zorundayız. Sürekli ithalat yaparsak gelecekte Türkiye et gibi süt ürünleri de ithal etmeye başlar" diye konuştu.

Kaynak: AA