İTO açıkladı: İstanbul'da zam şampiyonu özel üniversiteler oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO verilerine göre Eylül ayında endekste yer alan 336 üründen 195’inin fiyatı artarken, 22 ürünün fiyatı düştü.

Böylece eğitim harcamaları ve gıda ürünlerindeki sert yükseliş, ulaştırmada görülen keskin düşüşlerle birlikte öne çıktı.

Eğitim ücretlerinde sert artış

Verilere göre eğitim harcamaları grubunda yer alan özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 80,81 artışla ayın zam şampiyonu oldu.

Fiyat artışında ikinci sırada yüzde 80,53 ile kıvırcık yer alırken, özel ilköğretim ücretleri yüzde 56,52, özel lise ücretleri yüzde 55,17, dolmalık biber yüzde 45,33, kreş ve anaokulu ücretleri yüzde 36,36 artış gösterdi.

Karnabahar yüzde 35,38, okul kıyafetleri yüzde 31,92, taksi ücreti yüzde 29,63, okul servisi yüzde 29,62 artışla öne çıkan diğer ürün ve hizmetler oldu.

Uçak biletinde rekor düşüş

Eylül ayında en fazla ucuzlayan ürün ise uçak bileti oldu. Ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak biletleri yüzde 53,40 geriledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise limon yüzde 37,36, erik yüzde 23,77, üzüm yüzde 17,68 düşüş gösterdi.

Şehirlerarası otobüs bilet ücretleri yüzde 10,98, günlük araba kiralama ücreti yüzde 14,27, armut yüzde 5,16, domates yüzde 4,91 ucuzlayan diğer kalemler arasında yer aldı. Ev eşyası grubunda ampul fiyatı yüzde 2,95 düşerken, çeşitli mal ve hizmetlerde bebek oto koltuğu yüzde 1,43, gıdada ise mandalina yüzde 1,15 ve kraker yüzde 0,77 ucuzladı.