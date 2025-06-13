İTO Başkanı Avdagiç'ten önemli açıklamalar: Büyüme için yüksek faiz ortamının sonlandırılması gerektiğine vurgu yaptı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclisi haziran ayı toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, reel sektör firmalarının gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümesi gerektiğine vurgu yapan Avdagiç, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi gerektiğini belirtti.

"Büyüme, bu seviyelerde kalmamalı"

Konuşmasında dezenflasyon programına da değinen Avdagiç, Merkez Bankası’nın son sıkılaştırma adımlarının, izleyen dönemde tüketim ve yatırımlarda ivme kaybını artırmasının beklendiğini kaydetti.

Para politikasının yönü ve net ihracatın, yılın geri kalanında büyüme üzerindeki temel belirleyici faktörler olacağını vurgulayan Şekib Avdagiç, “Son 4 çeyreklik dönemde yüzde 2-3 bandına inen büyüme bu seviyelerde kesinlikle kalmamalı. Türkiye yılda en az yüzde 4,5-5 bandında büyümeli.

Bunun için de gerekli adımların üçüncü ve dördüncü çeyrekte atılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla, enflasyonun bir an önce kalıcı olarak tek haneye indirilmesi ve buna bağlı olarak da “üretimi, yatırımı, istihdamı” baskılayan yüksek faiz ortamının sonlandırılması büyük önem taşıyor."

"Yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sunacak"

30 Mayıs'ta açıklanan yatırım teşvik sistemine dikkati çeken Avdagiç, yeni teşvik sistemiyle, genel yerine stratejik ve katma değerli yatırımlara destek öncelendiğini ve böylece yeni bir dönem başlatıldığını belirtti.

Avdagiç, "Yatırım kredilerine faiz, kâr payı desteği verilecek olması, yatırım tutarına ciddi oran ve miktarlarda teşvik sağlanması, yatırım ortamının iyileştirilmesine önemli katkılar sunacaktır. Hem yüksek teknolojili ve katma değerli üretimin desteklenmesini hem de yeşil ve dijital dönüşüm projelerine yönelik teşvikler verilmesini önemsiyoruz.

Çünkü bu teşvikler, bir yandan üretim deseninin teknoloji yoğunluklu dönüşümüne katkı sağlayacak, diğer yandan da sürdürülebilir rekabetçiliği geliştirecektir."

"Yatırımcının olası mağduriyetlerine fırsat verilmemeli"

İTO Başkanı Avdagiç, bölgesel kalkınmanın güçlendirilmesine yönelik yeni teşvik çerçevesi ve bu kapsamda SGK prim desteği de dahil olmak üzere belirli merkezlerin bir üst bölge teşviklerinden yararlandırılacak olmasının, desteklerin amaca yönelik etkinliğini artıracağına inandıklarını kaydetti:

"Ayrıca sanayinin deprem kaynaklı riskinin minimize edilmesi ve ülke geneline yayılması hedefine yönelik olarak 1. bölgeden 4., 5. veya 6. bölgeye taşınan yatırımlar için yeni bölgenin istihdam teşvikleri uygulanmasını da yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz.

Aynı şekilde genel teşvik sisteminin kaldırılmasıyla teşvik kapsamı dışında kalan yatırımlarda ithal makina ve teçhizat alımlarının gümrük muafiyeti kapsamı dışına çıkarılması, yerli makina sektörünün korunması bakımından önemli bir işlev görecektir. Ancak bu kapsam yakından takip edilerek yatırımcının olası mağduriyetlerine de fırsat verilmemelidir.”

"Yatırımın niteliği kadar ölçeği de önemli"

Küresel rekabet dinamikleri açısından yatırımın niteliği kadar ölçeğinin de büyük önem taşıdığını belirten Şekib Avdagiç, “Yeni sistemde bu ihtiyacın göz önünde bulundurulması doğru bir yaklaşım oldu. Ancak ülkemizde KOBİ’lerin üretim, istihdam ve ihracattaki payı ve katkısı da dikkate alınarak bu kapsamdaki şirketler için de makul ve erişilebilir teşvik paketi beklentimizi paylaşmak isterim. Özellikle KOBİ’ler ve inovatif girişimlere yönelik özel teşvik sisteminin iyileştirilmesi ihtiyacı ortadadır. Bu kapsamda, tohum ve erken aşama yatırımlara devlet desteği sağlayacak büyük fonların oluşturulması, kamu alım garantilerinin genişletilmesi, KOBİ girişimcilik hibelerinin etkin bir yapıya kavuşturulması, girişim ekosisteminin güçlendirilmesine olanak sağlayacaktır.” diye konuştu.

"Birçok ülke Türkiye'yle iş yapmak istiyor"

İTO Başkanı Avdagiç, Türkiye ekonomisinin yabancılar için cazibe merkezi olma özelliğini artırarak sürdürdüğünü de ekledi:

"Komşularımızdan Avrupa ülkelerine kadar birçok ülke Türkiye ile iş yapmak istiyor. Türkiye’nin hem jeostratejik durumundan, hem dünya siyasetinde artan rolünden, hem de güçlü ekonomik potansiyelinden istifade etmek istiyorlar. Bu vesileyle Türk iş dünyası olarak bu avantajımızı değerlendirip, ülkemiz lehine kalıcı faydalar elde etmemiz gerektiğinin, Hükümetimizin de bizi destekleyerek yolumuzu açması lazım geldiğinin altını bir kez daha çiziyorum."