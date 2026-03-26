İTO Başkanı Avdagiç’ten sanayiye yapay zeka uyarısı: Dönüşmeyen şirketler hedef olabilir

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayide yapay zeka dönüşümünün artık bir tercih değil, rekabet gücünü korumanın zorunlu şartı haline geldiğini söyledi. Avdagiç, eski tarz üretim yapan firmaların hızla yapay zekayla dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, bu dönüşümün gecikmesi halinde şirketlerin küresel teknoloji fonlarının hedefi haline gelebileceği uyarısında bulundu.

İTO tarafından düzenlenen “Dijitalleşme ve Yapay Zeka: Veriden Değer Üretmek” programının açılışında konuşan Avdagiç, TÜİK verilerine göre işletmelerde yapay zeka kullanım oranının yüzde 7,5 seviyesinde kaldığını, büyük ölçekli üretim firmalarında ise bu oranın yüzde 20’nin üzerine çıktığını aktardı. Sanayinin yeni dönemde yapay zeka ekseninde yeniden tasarlanması gerektiğini vurgulayan Avdagiç, düşük teknolojiyle üretim yapan firmaların zorlanacağını, yüksek teknolojiye geçenlerin ise avantaj sağlayacağını ifade etti.

“Küresel fonlar gelişmekte olan ülkeler için tehdit”

Avdagiç, küresel bir teknoloji devinin dünya genelinde geleneksel üretim yapan sanayi firmalarını satın alarak yapay zekayla dönüştürmek için 100 milyar dolarlık fon kurduğuna dair haberleri hatırlattı. Bu gelişmenin gelişmekte olan ülkelerdeki sanayi şirketleri açısından ciddi bir risk oluşturduğunu belirten Avdagiç, “Ya kendinizi dönüştürürsünüz ya da başkalarının dönüştüreceği bir varlık haline gelirsiniz” mesajı verdi.

Yapay zekanın ekonomik etkisi büyüyor

Yapay zekanın 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolar katkı sağlayacağının öngörüldüğünü kaydeden Avdagiç, ABD’li teknoloji şirketlerinin yalnızca 2025’te veri merkezleri ve altyapıya 400 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını, on yılın sonunda toplam harcamanın 7 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Avdagiç, yapay zekayı yoğun kullanan sektörlerde çalışan başına gelirin üç kat daha yüksek seyrettiğini, bu alandaki yetkinliklere sahip çalışanların ücretlerinin de ortalama yüzde 56 daha fazla olduğunu belirtti.

İş dünyasında fırsat kadar risk de var

Türk iş dünyasının yapay zekaya giderek daha fazla yöneldiğini ifade eden Avdagiç, 2025 itibarıyla yapay zeka yazılım ve sistemlerinin en çok pazarlama ve satışta kullanıldığını, bunu üretim ve hizmet süreçleri, Ar-Ge ve işletme yönetiminin izlediğini söyledi. Bununla birlikte, istihdam kaybı riski, dönüşüme uyum sağlayamayan firmalarda rekabet gücü kaybı, teknolojiye erişim farkları, siber güvenlik tehditleri ve regülasyon belirsizliklerinin iş dünyasında öne çıkan başlıca kaygılar arasında yer aldığını vurguladı.

İTO’dan 2026 hedefi: 800 bin üyede yaygın kullanım

Avdagiç, İTO’nun 2018’den bu yana dijitalleşme ve yapay zeka alanında çeşitli yapılar kurduğunu hatırlatarak, 2026 yılında yapay zekayı 800 bin üye ve iş dünyasında yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Programda konuşan İTO’nun yapay zeka tabanlı dijital danışmanı “Prof. İTOAI” ise Türkiye’nin 2026’ya 1.188 aktif yapay zeka girişimiyle girdiğini, ancak kurumların yalnızca yüzde 6’sının yerli firmalarla çalıştığını belirterek yerli girişimcilere daha fazla güven çağrısı yaptı.